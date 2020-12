Solosex: dit moet je weten over masturberen

Solosex kan minstens net zo leuk zijn als seks met een partner. Je mag er zelfs best trots op zijn. Het lukt niet iedereen om alleen tot een hoogtepunt te komen.

Masturberen is een mooie manier om je lichaam te leren kennen. En wanneer je de smaak eenmaal te pakken hebt, kan je jezelf altijd in je behoeftes voorzien. Handig, toch?

7 dingen die iedere vrouw moet weten over masturberen

Om je een beetje op weg te helpen, zetten we 7 dingen die je moet weten over solosex op een rijtje.

1. Jezelf bevredigen gaat over meer dan alleen je geslachtsdeel

Je vulva en clitoris aanraken kan heel prettig zijn, maar ook je borsten, anus, tepels en andere gevoelige plekken mag je gerust meerekenen.

2. Masturberen is normaal

Jezelf bevredigen is lang een taboe geweest. Waarom? Wij begrijpen het niet. Het grootste deel van de vrouwen doet eraan. 85,5 procent van de vrouwen zegt weleens te masturberen. You’re not alone…

3. Niet masturberen is ook oké

Niet iedereen masturbeert en dat is niet erg. Wat je lekker vindt is heel persoonlijk en als jij het leuker vindt met een ander dan met jezelf: so be it! Daar hoef jij (en anderen) echt niet moeilijk over te doen.

4. Besteedt aandacht aan je clitoris

De clitoris is vaak veel gevoeliger dan de vagina. Veel vrouwen bereiken gemakkelijker een climax door de clitoris te stimuleren. Sla die dus niet over als je met jezelf aan de slag gaat.

5. Een orgasme is geen garantie

Seks draait niet alleen om het orgasme. Dat geldt ook voor solosex. Jezelf aanraken en de seksuele opwinding voelen is soms al leuk genoeg. Daarnaast lukt klaarkomen ook niet altijd. Zie het vooral niet als falen als je niet tot een climax komt. Geniet van je lichaam!

6. Was je handen vooraf

Al die bacteriën die door de dag heen je handen bevuilen, die wil je natuurlijk niet op je intieme zone. Is het tijd voor wat sexy business, was dan eerst je handen.

7. Het is de meest veiligste vorm van seks

Alleen hierom is masturberen al super chill. Je hoeft niet bang te zijn op ongewilde zwangerschappen op soa’s. Sex zonder zorgen! Wat wil je nog meer?

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash/Malvestida Magazine

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.