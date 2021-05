Dít zijn zes feitjes over sperma die je altijd al wilde weten

Het mannelijke geslachtsdeel is en blijft een mysterie. We weten dondersgoed waar het goed voor is en kunnen het zeker appreciëren, maar veel kennis los van het genot? Dat hebben we er niet van. Vandaag gaan we het hebben over sperma. Wist jij deze interessante feitjes al?

Sperma is een combinatie van witte en semi-transparante vloeistof waar je zwanger van kunt raken. Maar het is veel meer dan alleen dat. Dus tijd om jouw kennis over sperma eens te gaan testen.

1. Sterk zaad

Knappe mannen hebben sterker zaad. Je zou denken dat het een fabel is. Maar er is een uitgebreid onderzoek naar gedaan en er zit wel degelijk wat in. Dus als je in een man toch meer voor het uiterlijk gaat, we don’t blame you! Je wilt natuurlijk gewoon het allerbeste, genoeg reden dus om te kiezen voor een knappe kerel.

2. Half theelepeltje

Tijdens de ejaculatie van een man komt er iedere keer maar een half theelepeltje sperma uit de penis. De meeste mannen zullen zeggen dat het veel meer is, maar dat halve theelepeltje is toch echt het gemiddelde.

3. Overleven

Sperma doet er ongeveer 75 dagen over om te ontwikkelen in de scrotum. Dat is best wel lang. Maar wat helemaal bijzonder is, is dat sperma wel tot vijf dagen in jouw vagina kan overleven! Dit hangt af van de pH-waarde van je vagina. Het gemiddelde van de overlevingstijd van sperma ligt op 24 tot 48 uur. Maar als de pH-waarde van jouw vagina perfect is, dan kan dit dus wel tot vijf dagen duren.

4. Allergie

De latex allergie, of allergie voor condooms, kennen we natuurlijk wel, en is al totaal niet handig. Maar het kan nog erger. Er zijn namelijk vrouwen die allergisch zijn voor sperma. Dit wordt ‘seminal plasma hypersensitivity’ genoemd en is heel naar. Als er wel sperma in je vagina terecht komt voelt het niet alleen alsof het daar beneden in de fik staat. Ook jeukt het, is het geïrriteerd en kan het zelfs opzwellen.

5. Antidepressiva

Last van zwaarmoedige gevoelens? Dan kan een blowjob geven helpen. In sperma zitten namelijk stofjes die je een stuk beter kunnen laten voelen. Het betreft de stofjes cortisol, serotonine en melatonine, die erom bekendstaan als echte opvrolijkers te werken.

6. Calorieën

En nu het feitje waar we allemaal op hebben zitten wachten. Hoeveel calorieën bevat sperma? Een zaadlozing, van ongeveer een halve theelepel dus, bevat vijf calorieën. Valt dus allemaal reuze mee.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Beautify | Beeld: GettyImages