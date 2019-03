Zweten maar: waarom sporten samen met je partner echt een goed idee is

Gezellig samen naar de sportschool staat misschien niet bovenaan je lijstje met leuke activiteiten. Nee, doe jou maar een wijntje, hapje eten en lekker romantisch binnen naar een film kijken. Toch kan het geen kwaad om je eens samen in het zweet te werken. In de sportschool dan hè.

Zo zou meer sporten niet alleen zorgen voor een betere conditie, maar zou het ook nog eens jouw seksleven verbeteren én zorgen voor een lange relatie. Het zit zo: zodra jij fanatiek bezig bent op een crosstrainer, maakt jouw lichaam adrenaline en endorfines aan. Daardoor voel je je weer energieker, gelukkiger én aantrekkelijker. Mooi meegenomen toch?

Aantrekkelijk

En hoewel jij je misschien alles behalve sexy voelt met een hoofd als een tomaat, blijkt uit onderzoek dat zowel mannen als vrouwen zich juíst meer aangetrokken tot hun partner voelen na een intensieve work-out sessie. Belangrijk is wel dat jullie een sport zoeken die jullie beiden leuk vinden, zodat de een niet puur meegaat ‘omdat het nu eenmaal moet’.

Competitie

Zijn jullie allebei ietsiepietsie competitief? Dan is er grote kans dat bij een sport als tennis een gezellig partijtje uitdraait op heel wat geschreeuw. Kies daarom voor een activiteit waar je écht gezellig samen bezig bent. En houd in gedachten: het doel is niet om te winnen, maar het leuk te hebben samen. Dus ga op zoek naar jullie gezamenlijke sportieve interesse en wie weet werken jullie je daarna ook nog in de slaapkamer in het zweet.

Bron: HLN | Beeld: iStock