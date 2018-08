Spuiten & kicken: dit is wat je wilt weten over squirten

Voor de een is het de holy grail, de ander schrikt zich rot als het gebeurt. Squirtend klaarkomen: de basics.

1. Oei, ik sproei

Tijdens het squirten kun je het gevoel hebben dat je moet plassen. Dit komt doordat precies dezelfde spieren worden gebruikt. Probeer je zorgen los te laten. Hoe meer je ontspant, hoe groter de kans op golven van genot. Neem verder voorzorgsmaatregelen door een paar handdoeken klaar te leggen en ga voordat de sekssessie losbarst nog even naar de wc. Droog oefenen doe je in dit geval nat, namelijk lekker in bad of onder de douche. Wel zo ontspannen.

2. Zorg voor ophef

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar squirten gedaan. Maar of je als vrouw wel of niet in staat bent tot squirten, hangt waarschijnlijk af van de hoeveelheid klieren in je plasbuis. (Let op: squirtvocht is geen urine!) Wat je in elk geval kunt proberen, is je anusopheffer trainen. Deze spier verhoogt de kans op squirten. Je traint ’m door tijdens het plassen te stoppen met klateren: je hebt dan het gevoel dat je je plas moet inhouden. Voel je die spier? Probeer ’m omhoog te trekken en voorzichtig los te laten. En dat dan liefst dertig keer per dag.

3. Doe het niet zelf

Squirten komt alleen voor bij een G-spot-orgasme (en niet bij een clitoraal orgasme!). Als je wilt weten of je over squirtskills beschikt, moet je dus eerst op zoek naar je G-spot. Omdat die aan de voorwand van je vagina zit, is een DIY in dit geval best lastig. Een bedpartner kan wonderen doen. Vraag hem of haar één of twee vingers naar binnen te brengen, zo ongeveer vijf centimeter de vagina in. De G-spot voelt als een ribbelig plekje aan de voorste wand van de vagina. Gevonden? Vraag of je partner een ‘kom hier’-beweging maakt, zodat de hotspot goed wordt gestimuleerd. Kom je bijna? Duw dan je bekkenbodemspieren naar buiten om de kans op squirten te vergroten. Zie je heldere vloeistof uit je spuiten, dan heb je gesquirt.

4. Speels gemak

Is je G-spot nog redelijk onbekend terrein voor je? Speeltjes kunnen je een handje op weg helpen. De Luxe G-Spot vibrator van EZlove, G Mate G-spot vibrator van You2Toys en Lelo Mona 2 zijn populaire hulpmiddelen.

Tekst: Milou Deelen | Beeld: Getty Images

