In deze stad heeft je date het meest kans van slagen

Ben je op dit moment een single lady en wel toe aan een leuke maar vooral geslaagde date? Dan moet je volgens datingapp Once toch echt in Rotterdam zijn!

Onder het genot van een heerlijke cocktail bij hippe tenten als The Suicide Club of 1NUL8, is het al haast ondenkbaar dat je date verkeerd afloopt, maar ook volgens de resultaten van de datingapp zou je in Rotjeknor de meeste kans op een leuke date hebben. In de app kun je je date namelijk beoordelen met een sterrensysteem en kun je er een recensie over schrijven. Met een gemiddelde van 4,7 (op de schaal van 0-5) kwam de stad van de Erasmusbrug dan ook als beste uit de test rollen.

Kans van slagen

Overigens heb je ook in Den Haag en Amsterdam een goede kans van slagen. Althans, volgens de gebruikers van de datingapp dan. Zo eindigde Den Haag met een 4,5 en scoorde Amsterdam een 4,3. Wel zo handig om te weten wanneer je weer aan het daten slaat. Al moeten we ook eerlijk zijn: de stad, de locatie en de drankjes kunnen nog zo goed zijn, als er een enorme lul tegenover je zit, is de kans groot dat het alsnog niks wordt.

Bron: Metro Holland | Beeld: Shutterstock