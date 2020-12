5x spannende standjes voor een ‘not so holy’ kerstavond

Kerstavond betekent sexytime voor jou en je partner. En er is geen beter moment voor een zwoele vrijpartij dan kerstavond! En met déze 5 romantische standjes gaan jullie jingle all the way!

De romantische sfeer zit er dik in tijdens de feestdagen en dat maakt de Kerst de ideale tijd voor sexytime onder de maretak (of onder de kerstboom) 😉

1. Ingepakt kerstcadeautje

Of je nou naughty or nice bent geweest deze kerst, iedereen verdient een cadeautje. En met dit standje bezorg jij je lief wel een héél leuk cadeautje! Voor dit romantische standje gaan jullie beide op de grond zitten. Hij in de kleermakerszit en jij met je benen om hem heen. Zo kunnen jullie jezelf helemaal romantisch in elkaar vlechten. Een hete avond gegarandeerd. It’s the most wonderful time of the year!

2. Santa claus

Let’s get down met dit acrobatische kerststandje. Niks is immers te gek tijdens de mooiste tijd van het jaar, toch? Ga voor dit sexystandje op je rug liggen en gooi je benen omhoog. Vervolgens komt je vent erbij en gaat hij in een plankhouding bovenop jou z’n moves maken. Santa Claus is coming… tonight!

3.The mistletoe move

Dit standje is perfect voor een snel vluggertje. Want hé, de romantische sfeer zit erin maar als je huis vol met vrienden en familie zit en je niet veel tijd hebt, moet je wat. Verover daarom een lege kamer, hang die maretak snel op en ga voor een muur of deur staan. Het enige wat je moet doen voor dit snelle quickie is elkaars broek uit doen, en als je er niet al té veel geluid bij maakt, is de missie stil vluggertje snel geslaagd 😉

4. Rendier stijl

Niet het doggy-, maar het rendier standje bezorgt jou en je lover gegarandeerd een Holy moly night. Zo doe je het… Ga op handen en knieën. Manlief knielt achter je en… ja, we weten allemaal wel wat er daarna gebeurt. Deze is je hoogstwaarschijnlijk al bekend, maar is het perfecte en simpele standje wat jou áltijd een holly jolly time geeft.

5. Sleeritje

Neem samen met je partner een romantische rit op de slee. Ga voor dit standje liggen op je buik, terwijl je partner bovenop je komt en met gestrekte armen op het bed leunt. Kaarsjes aan, zoetsappige kerstmuziek op (het liefst natuurlijk ‘Sleigh Ride’) en je zal de jingle bells geheid horen rinkelen.

