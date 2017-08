Stashing: de datingtrend waar je liever geen slachtoffer van bent

Je hebt al een tijdje een nieuwe vlam en inmiddels heb je hem of haar aan je vrienden en/of familie voorgesteld. Maar het moment dat jij de vriendenkring van je partner ontmoet, wordt steeds uitgesteld. Misschien ben je wel slachtoffer van ‘stashing’.

Stashing betekent in het Engels ‘iets bewaren op een geheime plek’. Wanneer je gestasht wordt, houdt je partner jou en jullie relatie geheim voor de buitenwereld.

Als je naar jullie als stel kijkt, lijkt alles van een leien dakje te gaan. Maar als hij of zij geen moeite doet om je voor te stellen aan familie of vrienden, kan het zomaar zijn dat hij of zij iets verbergt: namelijk jou. De kans is dan groot dat jouw ‘ware’ er nog een relatie op nahoudt, of een ander geheim met zich meedraagt.

Ben je bang dat jij slachtoffer bent van deze negatieve datingtrend? Hetgeen wat je te doen staat is je partner naar zijn of haar gedrag te vragen en van daaruit je conclusies te trekken.

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock