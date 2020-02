Generatie kuis: waarom millennials steeds minder seks hebben

Het is slecht gesteld met het seksleven van millennials. Erger nog: er is zelfs sprake van van een heuse ‘seksrecessie’ en de kans bestaat dat we de boeken ingaan als generatie kuis. Waarom hebben millennials steeds minder seks?

Steeds minder seks: Generatie kuis heeft het fokking druk

De seksrecessie onder millennials is eigenlijk samen te vatten in drie woorden: druk, druk, druk. Dat geldt voor zowel singles als koppels, allemaal zijn we te druk.

Single and too busy to mingle

Eerst even over die singles: hun seksleven lijdt vooral onder de druk die zichzelf opleggen, wat weer leidt tot een te drukke agenda. Want we willen immers allemaal die gouden carrière, vol prestaties, succes en zekerheden. Om die reden ervaren we een hoge (werk-)druk en lijkt het onmogelijk om een succesvolle carrière én een succesvolle relatie te combineren.

Van scharrel naar kwarrel

Nog iets dat het seksleven van vrijgezellen parten speelt: datingapps slokken ontzettend veel tijd op. Want hoewel seks vinden via een datingapp niet moeilijk moet zijn, leggen we ook hier de de lat best hoog: we willen niet slechts scharrel voor een vluggertje, maar zijn op zoek naar kwarrel: een kwalitatieve scharrel waarmee we ook een goed gesprek kunnen voeren en die je je goed laat voelen over jezelf.

Dan maar geen seks

We zijn dus ontzettend hard to please. Dat ligt deels aan de oneindige keuze die datingapps je voorleggen, maar ook aan de #couplegoals plaatjes op Instagram die je laten geloven dat je óók op het gebied van de liefde perfectie moet najagen. Met andere woorden: we hebben al zo weinig tijd, dus al zeker te weinig tijd voor slechte seks. Áls we het doen, moet het goed zijn. Voor minder doen we het niet, dus dan maar geen seks.

Hallo relatie, hallo Netflix!

Maar ook voor mensen in relaties is er een tekort aan tijd, energie en headspace. Door al die extra prikkels (met dank aan de smartphone) is het een taak an sich om je hoofd leeg te maken. En juist dat doen we te weinig. Nadat we klaar zijn met werken, naar de sportschool zijn geweest, hebben gedoucht en onze Hello Fresh-maaltijd hebben gekookt, zijn we te moe en willen we niets anders dan op de bank ploffen en een serie kijken. En goh, zorgt Netflix er niet voor dat er altijd iets leuks is om naar te kijken?

Nog erger: als we dan eindelijk naar bed mogen, nemen we de telefoon graag mee. Dus alle tijd die je in bed had kunnen hebben om te knuffelen met je partner – laat staan seksen, verspillen we ook daar aan onze beeldschermpjes vol prikkels. Wie de telefoon mee naar bed neemt, neemt letterlijk een barrière tussen zichzelf en partner (en dus seks) mee naar bed. Romantisch, niet?

Opvallend genoeg is er ook een positieve reden voor de seksrecessie: vrouwen voelen zich steeds minder verplicht om seks te hebben wanneer ze daar geen zin in hebben.

Oplossing

Lees je bovenstaande ook met veel herkenning? Maak je geen zorgen, er is hoop! Een veelgehoorde tip is het plannen van seks, maar wij raden je aan om geen seks, maar mindfulness te plannen. Hiermee maak je je hoofd leeg en creëer je als vanzelf ruimte om je verlangens te voeden. Richt je op die verlangens in plaats van Netflix of werk en voilà: je hebt zin in seks en er ook nog eens tijd voor.

