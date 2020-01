Hoewel er voor sommige mensen geen grotere afknapper bestaat, kletsen veel stellen de hele dag door in een (zelfverzonnen) babytaal. Niks om je voor te schamen, want volgens onderzoek van seksuoloog Audrey Aerens betekent dat dat het hartstikke snor zit met je relatie en seksleven.

Met een hoog en kinderachtig stemmetje tegen je partner praten: het is lang zo gek nog niet. Dat ontdekte Audrey Aerens van de Katholieke Universiteit Leuven. Uit het onderzoek van de Belgische seksuoloog blijkt dat het zelfs een goed teken is als je in babytaal spreekt.

Verkleinwoorden en uitdrukkingen

Aan de studie werkten 1.142 mensen mee. Twee derde daarvan geeft toe weleens met een babystem tegen de partner te praten. Denk daarbij niet aan de categorie ‘koetsjiekoetsjie’ of ‘tatata’; in veel gevallen betekent het dat er wordt gesproken met verkleinwoorden en uitdrukkingen die alleen zij begrijpen.

Meer seks

En dat werpt blijkbaar z’n vruchten af. Het gebruiken van babytaal zou een teken zijn dat het wel goed zit in de relatie. De proefpersonen die dit deden, zijn namelijk hechter met elkaar en tonen meer affectie. Ze raken elkaar vaker aan en hebben meer seks.

Tijdens de daad wordt het kinderachtige stemmetje overigens wel achterwege gelaten. Dat zouden de stellen ongepast vinden.

