5x waarom stellen die deze kersttijd overleven áltijd samen zullen blijven

Het is de mooiste tijd van het jaar. Althans, zo wordt altijd gezegd. In werkelijkheid is de kerst de ultieme relatietest voor lovers. Want gaat jullie relatie al die stress en druk van deze gekke feestdagen wél overleven?

Compromissen sluiten hoe jullie je gaan opdelen in familiediners, de eeuwige strijd over wie wat meeneemt én het moet ook nog eens gezellig en romantisch zijn. Pff, de feestdagen kun je wel een uitdaging noemen. Maar goed nieuws, stelletjes die de kerst overleven krijgen een happily ever after en dit is waarom.

1. Jullie zijn super goed in compromissen sluiten

Het is áltijd een grote puzzel om te kijken welke dag jullie bij welke familie gaan eten. Want hé, je wilt ook niemand overslaan. Daardoor moet je wel goed compromissen kunnen sluiten met je lief, maar gelukkig zijn jullie daar inmiddels verdomd goed in!

2. Jullie hebben elkaars familie geaccepteerd

Tja, helaas kun je je schoonfamilie niet altijd zelf kiezen. En geloof ons, er zijn altijd wel types waar je het net iets minder mee hebt. Met veel pech is dit je schoonmoeder, met minder pech is dit de oudtante van je lover. Hoe dan ook, jullie accepteren elkaars familie en leren ermee om te gaan.

3. Jullie omarmen elkaars kilootjes

Bij feestdagen horen lekkere hapjes en drankjes. En ja, daar komen altijd wel een paar kerstkilootjes bij. Gelukkig vinden jullie dat totaal geen probleem! Beter gezegd: er is nu nog meer om van te houden. Heerlijk!

4. Project kerstboom

Er is niks romantischer dan samen een kerstboom optuigen. Ha, zou je denken ja. Want het is altijd een gevecht over wat er wel en niet wordt uitgegeven aan een kerstboom. Of welke kleur ballen gaan er dit jaar in? Jij wilt het liefst elk jaar een nieuwe look en hij vindt het meer dan prima om 20 jaar lang de rode kerstballen uit de dozen te halen. Gelukkig weten jullie dit probleem altijd weer vredig op te lossen 😉

5. Surprise

Kerstmis is het moment waarop je laat zien hoeveel je van iemand houdt. En gek genoeg weten jullie elkaar altijd weer iets speciaals te geven met kerst. Soms is het een romantisch cadeau en de andere keer zijn het lieve woorden met een praktisch cadeau. Hoe dan ook, het is altijd een onvergetelijke kerst. Ahh!

