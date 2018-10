Volgens dit onderzoek zijn stellen die wachten met seks gelukkiger

Ook al sta je in vuur en vlam en vertelt je gevoel je dat ‘geen seks op een eerste date’ een bullshitregel is: niet direct de koffer induiken met je date heeft (op de lange termijn) z’n voordelen.

De ongeschreven regel ‘geen seks op de eerste date’ (áls je tenminste serieuze bedoelingen hebt), blijkt meer waarheid in zich te dragen dan je misschien denkt. Stellen die pas later seks hadden, zijn gelukkiger in hun relatie. En dat geldt niet alleen voor de eerste date, geen seks in de eerste maand (!) vergroot de kans op een passende partner. De vlieger dat je eerst wil checken of je het samen in bed ook een beetje leuk kunt, gaat dus helaas niet perse op.

Uitstel is geen afstel

Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in The Journals of Family Psychology. Hiervoor werden ruim tweeduizend heteroseksuele mensen met een gemiddelde leeftijd van 36 naar de (seksuele) relatie met hun partner gevraagd. De stellen die binnen een maand seks hadden met hun geliefde, waren het meest ontevreden en de stellen die pas ná hun huwelijk voor het eerst seks, het meest tevreden. Dat betekent niet dat de ondervraagden nooit eerder seks op een eerste of tweede date hadden: 40 procent had dat wel eens gedaan.

Ontdekken

Wat maakt nou dat die onthouding zo in je voordeel kan werken? Dat is eigenlijk heel simpel. Door te wachten met seks, heb je de tijd om te ontdekken of iemand betrouwbaar is, hoe iemand communiceert en of je dezelfde waarden hebt in het leven. Dingen die moeilijker te zien zijn als je wordt verblindt door een ‘sex rush’.

Beeld: | Bron: Beautify.nl