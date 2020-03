De sterren veranderen en dat heeft deze gevolgen voor je liefdesleven

Saturnus komt vanaf 21 maart in het teken van Waterman te staan en dat de sterren veranderen heeft gevolgen voor je liefdesleven. De planeet gaat namelijk over commitment en in hoeverre we in staat zijn te verbinden. Saturnus blijft op deze plek tot maart 2023, dus we zullen er een behoorlijke poos mee te maken krijgen. Hieronder vind je wat het voor jou betekent.

Ram

Als het om relaties aankomt, ben je het liefst zo vrij mogelijk. Misschien ook wel omdat je angst hebt voor een verbinding. Dus als je iemand tegenkomt die ermee om kan gaan dat je het ene moment voor de relatie wilt gaan en het andere moment je vrijheid op moet zoeken, dan zit je geramd. Leef met de dag.

Stier

Liefde is voor jou niet het belangrijkste, want dat is werk, maar als er iemand voorbij komt die de moeite waard is zul je je verbinden. Eigenlijk alleen maar om ervoor te zorgen dat de ander niet z’n biezen pakt, en óók als je er misschien nog niet helemaal klaar voor bent…

Tweelingen

Jij eet het liefst van twee walletjes. En als je dat voor jezelf (en de ander) toegeeft, is er niets aan de hand. Je zult de komende tijd het liefst casual daten, geen verwachtingen en geen echte verbindingen, precies zoals je het (nu) wilt.

Kreeft

Je echt definitief aan een partner verbinden ga je lastig vinden. Want de keuze voor de een, sluit de ander uit. En dat vind je eng, want stel dat er nog veel leukers voorbij komt?

Leeuw

Normaal gesproken heb je de touwtjes in handen, ook op het gebied van relaties. Maar de komende tijd merk je dat je er anders over gaat denken en laat je de ander de leiding nemen in de liefde. Ook weleens verfrissend.

Maagd

Je weet wat en hóe je het wilt in de liefde. Daarover bestaat -hoe fijn- geen twijfel in je brein. Zo kun je dus voor jezelf goed inschatten of iemand een potentiële liefdespartner is of dat er geen toekomst in zit (maar misschien wel een leuke avond). Heerlijk helder dus.

Weegschaal

Niks afwegen Weegschaal, als het gaat om je hart zul je de komende tijd gemakkelijk keuzes kunnen maken. Je bent er klaar voor om je te verbinden en als je dus iemand aan je zijde hebt die de moeite waard is zul je je daar zonder problemen of twijfels in het diepe springen.

Schorpioen

Normaal gesproken ben je best bezitterig in de liefde, maar dat wordt anders. Je wilt jezelf meer openstellen en zult ook meer focus krijgen voor andere zaken in het leven. Die focus zorgt er trouwens ook voor dat als je een nachtje met iemand doorbrengt, je volledige aandacht naar je partner gaat en dat uit zich in stomend hete nachten.

Boogschutter

Eigenlijk ben je helemaal niet van monogamie en afspraken maken over een relatie. Maar als je merkt dat je lief afstandelijk is, merk je dat je ineens haast hebt met het bevestigen van de relatie.

Steenbok

Je neemt je tijd om de ware te vinden. Zodra je iemand ontmoet hebt waarmee je het fijn hebt, zul je zeker nog zes maanden nodig hebben om voor jezelf te voelen dat dit de ware weleens zou kunnen zijn.

Waterman

Je hebt haast. Na een succesvolle eerste date wil je het liefst van de daken schreeuwen dat je je partner-for-life hebt gevonden. Ho, ho, er is geen haast. Trouwen kan altijd nog, leer elkaar eerst een beetje beter kennen.

Vissen

Ambivalentie is jouw middle name, de komende twee-en-half jaar. Je staat open voor alle relaties die je pad op komen waaien, maar je kunt ook zo weer afhaken. Niks geen structuur of commitment en dat vind je prima.

Lees ook: Dit is jouw zwakke plek volgens je sterrenbeeld, maak ‘m tot je kracht