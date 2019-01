Misschien is het je al eens overkomen: je ziet een leuk iemand voorbij komen op je datingapp en swipet naar rechts. Er ontstaat een match en hey, hij blijkt ook nog eens leuk en charmant te zijn. Het gesprek verloopt als vanzelf en je ziet het eigenlijk wel zitten. Maar dan zegt hij opeens dat zijn sterrenbeeld Leeuw is. Wát, Leeuw?! Na je ex wilde je nooit meer een Leeuw. Welnu, met de nieuwe filter van Bumble is dit risico uitgesloten.

En voordat je verder leest: wij hebben niets tegen Leeuwen!

Cupido schiet met sterren

Datingapps worden steeds geavanceerder. Je kunt filteren op lengte, sport, alcohol, roken, opleiding, huisdieren, religie, kinderen of zelfs cannabis. Toch miste er volgens Bumble een essentiële filter binnen hun datingapp, namelijk de filter voor sterrenbeelden. Want na drie mislukte dates met sterrenbeelden in de categorie ‘water’ wil je niet opnieuw diezelfde fout begaan, toch?

Afgelopen december rolde Bumble de nieuwe feature stilletjes uit. Mét succes, want er klinken lovende reacties op social media.

Bumble isn’t fucking around any more, it lets people list star signs now. Swipe left to all Scorpio ladies. — Edwin Hughan (@EdwinHughan) 23 november 2018

A friend just informed me you can now finally filter boys on Bumble by star sign and honestly it’s made my year pic.twitter.com/TOZowsV3kv — Francine Jordan (@FrancineJordanH) 8 januari 2019

thanks to Bumble for asking everyone to put their star signs on their profiles now so I never have to run the risk of going on a date with a Gemini again — Lizzie (@elizaloo18) 23 december 2018

Fout sterrenbeeld = spanning

Toch klinken er ook negatieve geluiden. Want het uitsluiten van bepaalde sterrenbeelden wordt door sommige astrologen als zonde gezien. ‘De tekenen waarvan wordt gezegd dat ze de slechtste zijn voor jou, kunnen juist de leukste zijn. Passie ligt in spanning! Te veel compatibiliteit betekent verveling,’ aldus een anonieme astrologe tegenover The Cut.

Welk sterrenbeeld ga jij er als eerste uitfilteren?

