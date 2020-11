De wintermaanden staan bekend om zijn ‘cuffing season’: de periode waarin mensen massaal willen settelen. Maar wat staat jouw te wachten deze winter: ontmoet je de ware liefde, raakt je relatie in de sleur, heb je een bruisende fase met je lover of blijf je happy single?

Geen tijd zo romantic als de winter, toch? Kom maar door met dat cocoonen.

Ram

Ram, jij vindt het enorm moeilijk om je aandacht te verdelen. Jij kunt geen balans vinden tussen al je relaties: je partner, je vrienden en dan ook nog je familie. Hoe doen mensen dat toch? Misschien breng jij iets té veel tijd door met je nieuwe vlam… Terwijl de winter een tijd is om door te brengen met veel familie en vrienden. Misschien is dubbeldaten (op anderhalve meter afstand) voor jou de oplossing.

Stier

Het is nog heel pril tussen jou en je nieuwe vlam, maar jij maakt er werk van. Want dit is de ware voor jou! Jullie groeien deze winter steeds dichter tot elkaar toe en dat voelt héél goed. Laat die koude dagen maar komen!

Tweelingen

Ja, Tweeling jij hebt een oogje op iemand die bezet is… Niet heel handig. Want je wilt niet tussen twee tortelduifjes komen, toch? Tijd om op zoek te gaan naar iemand die goed bij je past en wél beschikbaar is. Toch maar die dating app installeren?

Kreeft

Jouw partner vindt het moeilijk om over zijn of haar gevoelens te praten. Een dingetje voor jou, want jij bent juist enorm gevoelig en voelt het meteen aan wanneer er iets niet lekker zit. Maar gelukkig kennen jullie elkaar door en door en kan jullie relatie wel tegen een stootje.

Leeuw

Leeuw, jouw probleem is dat je té snel verliefd wordt, en ook heel snel weer twijfelt aan je relatie. Zit je in een relatie? Kap deze dan niet meteen af, maar neem de tijd. Ben je vrijgezel? Spring dan niet meteen in de eerste de beste relatie. Spendeer tijd met je vrienden en familie door leuke dingen te doen. Die perfecte partner komt dan vanzelf wel.

Maagd

Op liefdesgebied ben je best tevreden, maar op seksueel gebied kan er nog wel het een en ander verbeterd worden… Durf daar eerlijk over te zijn en vertel hem of haar wat je graag anders zou willen. Hoe beter de seks, hoe fijner jullie relatie wordt. It’s time for some fun!

Weegschaal

Jij hebt totaal geen behoefte aan romantiek. En dat is vreemd, want jij bent hét sterrenbeeld van de liefde. Maar deze winter heb jij veel te veel andere dingen aan je hoofd. Corona, klimaatverandering, politiek… Pff, jij hebt helemaal geen tijd voor de liefde. Misschien volgend jaar 😉

Schorpioen

Jij sluit jezelf het liefst de hele winter op met je lief. Je hebt zin in knuffelen, films kijken en nog meer knuffelen! En dat is helemaal prima, vooral in deze tijd!

Boogschutter

Boogschutter, jij houdt ervan om iemand te teasen. Sommige partners knappen daar misschien op af, maar deze winter ontmoet jij iemand die maar al te graag meespeelt met jouw spelletje. En het is échte liefde op het eerste gezicht. Wat goeeeéd!

Steenbok

Ach Steenbok, maak toch eens niet zoveel ruzies en discussies. Liefde is passie, en passie komt soms met een heftige botsing hier en daar. Maar jij kunt er af en toe een beetje in doorslaan. Bedenk wat je belangrijker vindt: een fijne tijd met je partner, of altijd het laatste woord hebben? Van af en toe ‘sorry’ zeggen, ga je echt niet dood.

Waterman

Jij bent he-le-maal klaar voor de liefde. Nou goed nieuws: je partner kom jij déze winter tegen! Maar doe het rustig aan, een relatie is niet niets. Jullie moeten beiden bereid zijn om dingen op te geven voor de ander.

Vissen

Jij gaat een heerlijk knusse winter tegemoet met je partner. Maar soms vergeet je ervan te genieten, omdat je steeds afdwaalt naar andere dingen. Die to do-lijst wacht echt wel op je hoor, maar je partner niet. Probeer meer in het hier en nu te leven, en dat drukke hoofd even los te laten. Zo staat jullie niks meer in de weg!

