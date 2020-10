Welk type verleider ben jij? Dit zegt je sterrenbeeld over jouw manier van flirten

Ben jij degene die recht op je crush afstapt óf geef jij liever een stille hint met een knipoog? Wat voor een flirt je ook bent, het staat in de sterren beschreven, en ook jij kunt vast nog wel wat tips gebruiken.

Check hier wat jouw sterrenbeeld zegt.

Ram

Jij bent enorm levendig en altijd enthousiast. Misschien soms iets ‘te’… Jij stapt zo op de man af en begint een gesprek. Maar, onthoud goed dat niet iedereen zo extravert en avontuurlijk is als jij. Probeer jezelf daarom ‘ietsje’ in te houden bij het flirten. Die slappe openingszinnen heb jij helemaal niet nodig om zijn of haar aandacht te trekken. Jij bent al leuk genoeg van jezelf!

Stier

Jeetjemina Stier, wat kun jíj jaloers zijn! Je hebt alleen een blik met iemand uitgewisseld en je gaat er al vanuit dat hij of zij van jouw is… Tja, dan ben jij al snel op je teentjes getrapt wanneer hij knipoogt naar een ander… Helaas, soms moet je je er bij neerliggen dat de ander jou niet ziet zitten, Stier. Hoe pijnlijk dat ook is.

Tweelingen

Jij bent echt dol op flirten, maar het maakt je tegelijkertijd enorm gespannen. En die spanning kan het weleens tussen jou en je crush verpesten. Laat het daarom los! Nooit geschoten is altijd mis.

Kreeft

Jij bent een emotioneel persoon en luistert altijd naar je gevoelens. Hierdoor kun je nogal snel van stapel lopen. Maar vergeet niet dat die crush in de kroeg jou ook pas voor het eerst ziet… Rustig aan, je stapt niet meteen het huwelijksbootje in!

Leeuw

Omdat jij een vrijgevig persoon bent, verwacht je dat ook van anderen. Zo niet, ben jij wel erg snel op je pik getrapt. Als jij zes keer in gangpad drie verschijnt om die knappe crush te spotten, betekent het niet dat de ander daar ook op zit te wachten. Pak het rustig aan, Leeuwtje.

Maagd

Jij zit behoorlijk in je schulp waardoor jij liever niet op de man afstapt en begint met flirten. Jij wilt er 100% zeker van zijn dat iemand jou ziet zitten. Maar toch zul je af en toe het risico moeten nemen, want je crush komt niet vanzelf aanwaaien. You can do it!

Weegschaal

Mensen met het sterrenbeeld Weegschaal staan bekend om hun hoffelijkheid. Ze zijn charmant en romantisch, maar dat is tegelijkertijd ook jouw valkuil. Je wilt namelijk té veel je best doen en wilt – net als in romcoms- het perfécte einde. Maar flirten gebeurt juist spontaan, dat romantische komt later wel tijdens jullie dates. Houd het wat meer casual én houd het vooral realistisch.

Schorpioen

Jij bent vastberaden en gaat recht op je doel af maar pas op: dit kan afschrikken. Jij komt hierdoor heel zelfverzekerd over en soms zelfs een beetje té. Probeer wat vaker af te wachten of pak het flirten iets subtieler aan. Een lieve glimlach is soms beter dan een knipoog of een slappe openingszin.

Boogschutter

Jij bent eerlijk en recht door zee, maar je moet oppassen dat je daardoor niet meteen het achterste van je tong laat zien. Flirten kun je op afstand doen en je hoeft niet direct alles over jou te vertellen. Wacht daar juist wat langer mee om het mysterieus te houden. Daar word jij alleen maar interessanter van!

Hello, date 2!

Steenbok

Jij hebt in de loop der jaren een flinke muur om je heen gebouwd en daarom maar moeilijk bereikbaar voor anderen (en hun geflirt). Natuurlijk moet je altijd voorzichtig zijn, maar deze muur kan er ook voor zorgen dat jij mooie kansen laat liggen.

Waterman

Jij bent sterk onafhankelijk én daarom eigenlijk niet zo bezig met flirten. Jij gelooft er heilig in dat die prins of prinses op het witte paard vanzelf langs komt gelopen. Helaas, is dat niet in alle gevallen waar en zul je toch iets beter je best moeten doen om die ware liefde te vinden.

Vissen

Als iemand met jou flirt, ga je daar eigenlijk altijd op in. Je vindt het tenslotte zielig om iemand af te wijzen, maar we weten allemaal dat nou eenmaal niet iedereen je type is. Je mag dus best wat feller worden en direct iemand afwijzen als jij het gewoon niet voelt. Tijd om de touwtjes wat strakker te trekken.

