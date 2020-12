Heb je 1 van deze 4 sterrenbeelden? Dan ben jij een échte kerstlover

All I want for Christmas is… Christmas! Toch? Wel als je 1 van deze sterrenbeelden hebt.

Weegschaal

Als je woont met een Weegschaal, dan kun je er de kerstklok op gelijk zetten dat hij of zij als een van de eersten de kerstboom in huis heeft staan. Want één ding is heel zeker, een Weegschaal kan niet wachten tot de feestdagen er zijn. Gezellig met z’n allen All you need is love kijken op een iets te kleine bank, gourmetten met het hele gezin en de kerstboom is omringd met allemaal cadeautjes. Tja, Weegschalen zijn gewoon grote kerstliefhebbers en vieren dit maar al te graag met hun familie en vrienden.

Tweelingen

Mensen met het sterrenbeeld Tweelingen leven voor de feestdagen. Het zijn bovendien perfectionisten, dus reken er maar op dat het kerstdiner goed is uitgedacht en dat de kerstboom er strak bij staat. En zodra de boom en de versieringen er goed uitzien, is het tijd voor de volgende missie: mooie cadeaus voor onder de boom. Tot slot genieten Tweelingen ervan als iedereen bij elkaar komt met de feestdagen.

Vissen

Het sterrenbeeld Vissen mag écht niet in dit lijst ontbreken. Ze vinden het vooral leuk dat ze flink los mogen gaan met winkelen en verwennen hun dierbaren dan ook met de mooiste kerstcadeaus. Maar naast het geven, vinden ze het ontvangen van cadeaus ook erg leuk. Maanden van tevoren is hun wensenlijstje al compleet en ze kunnen dan ook bijna niet wachten tot kerst met het uitpakken van de cadeaus.

Leeuw

Ben jij een Leeuw? Dan ben jij superblij dat de kerstliedjes weer volop worden gedraaid. Want jij vindt de kerstboom en lichtjes heel leuk, maar kerstmuziek maakt jou pas echt gelukkig! En je zingt ze dan ook graag héél hard mee (sorry buren). All I want for Christmas.. is you!

