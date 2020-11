Déze 3 sterrenbeelden zijn het gelukkigst als ze single zijn

Als happy single hoef je helemaal geen rekening te houden met een ander. Jij kunt alles doen wat, wanneer en waar je maar wilt. Plus: je hoeft je bed niet te delen, je kookt wat je blieft en je staat altijd zélf op nummer 1. Deze 3 sterrenbeelden zijn het állergelukkigst als ze single zijn.

Zit jouw sterrenbeeld er ook tussen?

Ram

Rammen zijn liever alleen dan met een partner. Dat komt doordat Rammen graag alles uit het leven halen. Een feestje hier, stedentripje daar en in ieder stadje een ander schatje, toch? Tja, laten we het erop houden dat een Ram levenslustig is. Ze willen ontdekken en lol maken en zich niet te snel binden. Maar als hij of zij eenmaal de wilde haren kwijt is en de ware heeft gevonden, dan is het een partner voor het leven. Zo is het dan ook wel weer.

Tweelingen

De Tweeling vindt niet gauw iets ‘goed’. Of ‘goed genoeg’. Er is altijd wel iets aan te merken aan de man of vrouw die hij of zij meeneemt, en dat weerhoudt hem/haar ervan om zich te settelen. En bovendien: een Tweeling is sterk en onafhankelijk genoeg om zonder partner door het leven te kunnen. Daarnaast hebben ze een sterke behoefte aan afwisseling en spanning, en dat is niet altijd handig in een vaste, lange relatie…

Boogschutter

De Boogschutter heeft een gigantische vriendengroep en voelt zich dan ook zelden alleen. Boogschutters willen graag plezier beleven en kiezen daarom graag voor het vrijgezellenbestaan. Ze hebben het al druk genoeg met zichzelf en hun sociale netwerk. Bovendien vinden de Boogschutters de wilde avontuurtjes die plaatsvinden in de slaapkamer lang zo erg nog niet. Happy singles day!

