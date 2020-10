Heb jij één van deze 4 sterrenbeelden? Dan ben je bijzonder goed in flirten

Als jouw nieuwe vlam een berichtje stuurt weet jij precies hoe je hierop moet reageren. Jij bent een échte expert op het gebied van flirten, sjansen en teasen. Iedereen komt voor advies bij jou, want jij windt iedereen om je vingers.

Komt dit je bekend voor? Dan ben jij ongetwijfeld één van deze vier sterrenbeelden.

Sterrenbeelden die goed zijn in flirten

Het is nog best een kunst om flirterige berichtjes te sturen. Je wilt diegene teasen maar ook niet téveel, je wilt ze tenslotte niet wegjagen. Maar je wilt ook zeker nog niet alles weggeven. Het enige wat je wél wil is iemands interesse wekken en dat lukt jou verdomd goed!

Ram

Mensen met het sterrenbeeld Ram zijn uitbundig, direct en flirten alsof het helemaal niks is. Easy peacy! Waar anderen moeite hebben om enigszins een fatsoenlijke openingszin te bedenken, hebben Rammen al een heel repertoire klaarliggen. Ze zijn zelfverzekerd en vinden het heerlijk om anderen te teasen. Ben jij een Ram? Maak dan vooral gebruik van deze gave!

Tweelingen

Mensen met het sterrenbeeld Tweelingen zijn heel sociaal aangelegen. Het liefst spenderen ze elke dag met allemaal mensen. En juist, omdat hun communicatieve vaardigheden daardoor zo on point zijn, is een flirterig appje sturen zo gedaan. Ze zetten graag de eerste stap én daar is nog nooit iemand op afgeknapt. Go Tweelingen!

Leeuw

Ben jij een leeuw? Dan ben je waarschijnlijk super zelfverzekerd! Dat zorgt ervoor dat je totaal niet terughoudend bent in je communicatie. Jouw nieuwe vlam mag best weten dat jij een crush op hem of haar hebt. En stiekem geniet jij ervan als jouw berichtjes hem of haar verlegen maakt!

Weegschaal

Mensen met het sterrenbeeld Weegschaal zijn échte masters in flirten. Misschien nog wel beter dan degene die hierboven staan. Sommigen noemen het stalken, jij noemt het nét iets té flirterig appen… Who cares? Mensen zijn gewoon jaloers! Toch komen je vriendinnen naar jou toe als ze advies nodig hebben. Want zeg eerlijk: jij windt iedereen om je vingers. *knipoog*

Bron: Beautify | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.