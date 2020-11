Wil je weten of jouw lover een blijvertje is? Let dan goed op de volgende sterrenbeelden. Want staat jouw lover tussen dit rijtje, dan heb jij je partner voor het leven gevonden!

Dat is nog eens goed nieuws!

Kreeft

Een Kreeft is een écht familiemens en houdt van gezelligheid. Hij of zij doet er dan ook alles aan om jou het thuisgevoel te geven. Wel is een Kreeft erg gevoelig. Hij of zij verspilt dan ook geen tijd of energie aan een relatie die in de toekomst toch geen standhoudt. Heb je dus een Kreeft aan de haak geslagen, dan weet je zeker dat je een partner voor het leven hebt.

Stier

Stieren houden niet van verandering. Deze zoeken dan ook sneller naar een lover die geïnteresseerd is in een lange relatie, dan losse scharrels. Maar hebben zij eenmaal de juiste romanticus gevonden, dan doen zij er alles aan om de relatie te laten werken.

Steenbok

Is het sterrenbeeld van je partner een Steenbok? Dan heb jij de lotto gewonnen! Een Steenbok is namelijk ontzettend lief voor zijn of haar partner. Een ontbijtje op bed, rozenblaadjes in de slaapkamer of een stedentripje naar de stad van de liefde – jouw partner weet jou altijd te verassen. Het is het meest zorgzame en romantische sterrenbeeld dat je kunt bedenken. You’re so lucky!

Weegschaal

Een Weegschaal weet precies wat nodig is om de romantiek in leven te houden. Je hoeft dus niet bang te zijn voor die zogenaamde sleur, want een Weegschaal komt altijd met de leukste en spannendste ideeën. Bovendien zijn ze erg goed in het sluiten van compromissen en weten dus als geen ander hoe ze jou tevreden moeten stellen.

