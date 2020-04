Een trouwe partner? Bij deze drie sterrenbeelden heb je de meeste kans

Nu niks meer zeker lijkt, kunnen de sterren ons misschien wel een handje helpen. Daten is immers in deze periode moeilijker dan ooit. Vraag daarom meteen eens naar de geboortedatum van je toekomstige partner. Deze drie sterrenbeelden zouden namelijk het meest trouw blijven.

Sterrenbeelden trouw

Ja we weten, er is heel wat meer nodig om de vonken te laten overspringen. Maar als je al de loyaliteit in kunt schatten van je date op basis van zijn of haar sterrenbeeld, is dat alleen maar mooi meegenomen. Daarom hier de drie meest trouwe star signs op een rijtje.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

De Maagd is het eerste sterrenbeeld waarbij je moet zijn. Waarom? Nou, niet alleen zijn deze personen heel gevoelig, tegelijkertijd zijn ze ook ontzettend sterk. Wanneer het goed zit met iemand, zullen ze niet snel opgeven en willen doorzetten. Problemen in de communicatie hoef je ook niet te verwachten: de Maagd heeft het hart op de tong. In een relatie wil deze perfectionist alles geven en zal je dan ook trouw blijven.