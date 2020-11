Standje ‘brave missionaris’ komt niet voor in jouw seksleven. Jij houdt van een wilde show en laat je partner dan ook graag alle hoeken van de (slaap)kamer zien. En stiekem vindt je lover het ontzettend geil hoe jij het hef in handen neemt.

Rawr!

Klinkt je dit bekend in de (rode) oren? Dan ben jij ongetwijfeld één van deze vier sterrenbeelden.

Leeuw

Dit sterrenbeeld is niet bepaald een ‘zeester’ in bed. Jij houdt van actie en bent ook niet verlegen. Leeuwen zijn ijdel, maar zijn niet vies voor een wild avontuur. Ze zijn ook zeker niet bang om een showtje te geven en initiatief te nemen. Daarnaast zijn Leeuwen enthousiast en impulsief, alles wat een goede, stomende, memorabele vrijpartij nodig heeft.

Stier

Stieren zijn erg romantisch en gepassioneerd in de slaapkamer. Zo nemen ze de tijd voor je en maken ze het gezellig met bijvoorbeeld kaarsjes en muziek. Ook zijn ze erg gul en zetten vaak hun eigen plezier aan de kant voor hun partner. Als de ander klaarkomt, zijn zij happy. Maar als ze eenmaal zelf voor 100% de feeling te pakken hebben, zijn Stieren niet meer te temmen. It’s going to be wild, baby!

Ram

Met een Ram in bed haal je een sekstijger in huis. Rammen zijn erg avontuurlijk onder de lakens en dit steken ze niet onder stoelen of banken. Een Ram weet áltijd wat de ander lekker vindt. En kiest ook graag voor eigen genot. Tja, als partner moet je hier wel van houden… Want voor een Ram is niks te gek en dat komt ook met de nodige geluiden. Weten je buren ook gelijk dat je van bil gaat.

Steenbok

Schorpioenen zijn gepassioneerd en krachtig: vooral op gekke plekken lusten ze er pap van. Hoewel ze geen problemen hebben met een one night stand, gaan ze liever voor gepassioneerde seks met iemand die ze kennen. En als die partner eenmaal hebben gevonden, dan geven ze je helemaal aan je over. En niet alleen is het libido van de Schorpioen heel hoog, ook staat dit sterrenbeeld altijd open voor nieuwe dingen uitproberen. Dat belooft een spannende tijd met een Steenbok.

