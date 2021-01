Het nieuwe jaar is begonnen en wij zijn wel toe aan een beetje romance. Of we dat gaan krijgen, dat is nog maar de vraag. Maar déze drie sterrenbeelden kunnen in ieder geval op een hoop romantiek rekenen.

Ben je er klaar voor?

Kreeft

Ach Kreeft, het is weleens tijd voor een liefde hé? Gelukkig wordt jouw lange wachten beloond en staat jouw deze maand een hoop romantiek te wachten. Hoewel jij altijd openstaat voor de liefde, lijkt het alsof die prins of prinses op het witte paard maar niet komt. Maar geen stress! Daar komt vanaf deze maand verandering in. Jij kunt een appje of een telefoontje verwachten van een potentiele partner. En stiekem geeft deze romance een hoop positieve energie. Jouw 2021 kan in ieder geval niet beter beginnen 😉

Leeuw

Leeuw, jij wedt niet graag op één paard en hebt daarom vaak meerdere lijntjes uithangen. Maar als jij het beste wilt halen uit deze maand dan moet je gaan schrappen en relativeren. Met welk persoon zie jij een toekomst voor je? En welke niet? Als je dit bedenkt voor jezelf is de kans groot dat jij échte romantiek gaat vinden deze eerste maand. Dat beloofd veel goeds voor 2021!

Stier

Stier, jij begint dit jaar vol goede moed en hoop. Een nieuw jaar betekent tenslotte nieuwe kansen, tóch? Dit in combinatie met jouw open mind belooft een goed begin. Als jij je hart namelijk een klein stukje meer opent, dan merk je pas hoe mooi mensen eigenlijk écht zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Beautify | Beeld: iStock