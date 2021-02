Déze sterrenbeelden hebben vaak het meest zin in seks

Ben je super actief onder de lakens, of duurt het even voordat je jezelf (weer) helemaal blootgeeft? Hoe vaak jij en je partner seks nodig hebben om relatie-issues te voorkomen, staat in de sterren geschreven.

Déze drie sterrenbeelden hebben het vaakst zin om eens even lekker het bed in te duiken.

Sterrenbeelden zin in seks

Het mag natuurlijk helemaal aan de situatie, de dag, de plek én je bedpartner liggen of je wel of niet zin hebt in seks. Maar wist je dat je seksuele need aan je sterrenbeeld kan liggen? Déze sterrenbeelden haasten zich het liefst nú nog naar de slaapkamer. Ook handig om te weten over het sterrenbeeld van je (toekomstige) bedbuddy.

1. Tweelingen (22 mei – 21 juni)

De Tweelingen heeft maar al te graag een potje seks. Ze houden van fun, gezelligheid en zijn dan ook snel opgewonden. Van de standaard standjes tot allerlei nieuwe experimentjes, het liefst ook nog wat meerdere keren achter elkaar. Dit sterrenbeeld is o-ver-al tevreden mee. Tweelingen hebben gemiddeld zo’n vier tot zes keer per maand seks.

2.Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Dit komt waarschijnlijk niet tot een hele grote verrassing, maar Weegschalen denken op een dag best wel vaak aan seks. Ze hebben dan wel veel geduld, maar soms is the need toch net iets sterker. Daarnaast kunnen ze het ook nog eens overal doen, het líefst overal behalve het bed. Weegschalen hebben gemiddeld twee tot vier keer per maand seks.

Lees ook

Volgens je sterrenbeeld is dít de beste leeftijd om kinderen te krijgen

3. Boogschutter (23 november – 22 december)

De Boogschutter mag ook niet ontbreken in dit rijtje. Dit sterrenbeeld houdt wel van een beetje actie, zeker op een doodgewone dag. En wat is dan een goede activiteit? Juist. Spontaniteit staat op één en een vluggertje is waar je ze écht blij mee maakt. Boogschutters hebben gemiddeld zo’n zes tot acht keer per maand seks.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief