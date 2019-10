In de sterren geschreven: deze sterrenbeelden zijn zorgeloze daters

Soms staat de liefde in de sterren geschreven. Op zoek naar een relaxed, zorgeloos persoon? Dan zouden deze sterrenbeelden zomaar eens aan jouw perfecte plaatje kunnen voldoen.

Sterrenbeelden zorgeloze daters

Natuurlijk heeft een sterrenbeeld niet compleet invloed op hoe iemand als persoon is, want een deel is het ook gewoon persoonlijkheid. Toch zijn onderstaande sterrenbeelden in het algemeen nét iets meer zorgeloze daters dan anderen.

Waterman

Als Waterman ben je geboren tussen 20 januari en 18 februari. Je zult zien dat dit sterrenbeeld in een relatie graag zijn of haar eigen gang wil blijven gaan en niet echt houdt van kleffe toestanden. Ze maken zich geen zorgen om de mening van een ander of andere zaken in de omgeving die een invloed kunnen hebben. En een Waterman daten? Dat is dus heel relaxed, omdat je kunt doen wat jullie willen op elk moment.

Vissen

Vissen zagen het levenslicht tussen 19 februari en 20 maart. Dit sterrenbeeld is juist heel verzorgend en hun grootste doel is vooral om hun partner gelukkig te zien. Zoet, toch? Eerlijkheid vinden ze ontzettend belangrijk, dus liegen zal niet in hun woordenboek voorkomen. Ook zijn het luisteraars, waarbij ze niet altijd eens iets terug verwachten.

Weegschaal

De Weegschaal is geboren tussen 23 september en 22 oktober en heeft echt geen zin in ruzie. Sterker nog: ze zijn er zelfs een beetje allergisch voor. Ze willen akkefietjes dan ook kosten wat het kost voorkomen en gaan al snel voor een compromis. Op zoek naar een zachtaardige partner? Dan is de Weegschaal wat je wilt. Ze willen de relatie dan ook zo leuk en relaxed mogelijk houden.

Boogschutter

Boogschutters zijn jarig tussen 22 november en 21 december. Dit sterrenbeeld is enorm passioneel en zet alles op alles om zijn of haar doel te behalen. Op een andere dag afspreken dan gepland? Geen probleem, de Boogschutter is erg flexibel en wil vooral een leuke tijd met je hebben. Zo makkelijk!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock