Deze stiltes in een relatie zijn een slecht voorteken

Ken je dat: stellen die aan een tafeltje zitten in een restaurant en elkaar niets te vertellen hebben. Alsof ze met elkaar zijn uitgepraat. Deze stilte (en drie andere soort stiltes) kunnen funest zijn voor je relatie.

Als er een stilte valt tussen jou en je partner dan hoeft dat natuurlijk niet meteen te betekenen dat het niet goed gaat tussen jullie. Misschien is de een moe, gestrest of heeft gewoonweg even geen zin om te praten. Dat kan. Maar er zijn ook stiltes die een slecht voorteken zijn voor je relatie. Die erop kunnen wijzen dat het niet goed zit tussen jullie.

1. Elkaar doodzwijgen na een ruzie

Na een knetterende ruzie ben je misschien nog steeds heel erg boos en besluit je even niet meer met je partner te praten. Door de ander te negeren en ook de situatie waarin jullie in zitten te negeren, denk je dat het zal overwaaien en dat het weer goed komt. Maar dat is vaak niet zo.

Elkaar doodzwijgen is geen goed teken voor je relatie. Het kan verwarring veroorzaken en laat een negatieve sfeer langer duren dan eigenlijk de bedoeling is. Je straft als het ware niet alleen je partner, maar ook jezelf. Zeg wat je te zeggen hebt en als dat niet meer is dan wat nodig is, laat het dan daarbij, adviseert Elitedaily.com. Laat het niet zover komen dat je partner smeekt om met elkaar te praten. Praat met elkaar en hopelijk spreken jullie tegenover elkaar jullie gevoelens uit en komt het uiteindelijk goed.

2. Je hebt elkaar niets meer te zeggen

Als je elkaar niets meer hebt te vertellen, dan is dat geen goed teken. Het kan zelfs het einde van je relatie betekenen. Immers, iedereen heeft weleens wát te vertellen. Als je geen zin hebt om over jouw dag te praten of als je niet meer geïnteresseerd bent in wat je partner te vertellen heeft, sta dan eens stil bij jullie relatie. Is dit wat je wil? Denk je dat dit ooit beter wordt? Als je nog energie in de relatie wil steken, praat dan eens met een relatietherapeut. Als je dat niet ziet zitten, pijnig jezelf en je partner niet meer en maak een einde aan jullie relatie.

3. De ‘terugtrekkende’ stilte

Soms als je ruzie hebt, kun je in een impasse raken. Jullie denken er totaal anders over en ondanks alle argumenten over en weer, komen jullie niet tot eenzelfde inzicht. Dit is het punt dat je geneigd bent om jezelf terug te trekken. Je doet alsof je het eens bent met je partner, zodat deze erover ophoudt of jullie zwijgen elkaar dood.

In plaats van toch met de menig van de ander meegaan of elkaar doodzwijgen is het beter om te zeggen dat je er even over wil nadenken. Dat je alles wil laten bezinken en dat je er later op terugkomt.

Wat absoluut af te raden is, is om niets meer te zeggen en boos te gaan slapen, zonder dat het conflict enigszins is uitgesproken. Je slaapt onrustig en wordt wakker in een ietwat ongemakkelijke situatie. En daar zitten jullie allebei niet op te wachten.

4. Niet reageren op berichten of voicemails

Er zijn genoeg redenen om niet direct te kunnen reageren op een (voicemail)bericht. Je zit in de auto of op de fiets, staat net bij de kassa of je bent druk in bespreking op je werk. Laat in ieder geval aan je partner weten dat het nu even niet uitkomt.

Stel dat je met je partner aan het appen bent en midden in de berichtenuitwisseling ben je weg, dan kan dat de ander in verwarring brengen en negatieve gevoelens opwekken. Laat je partner in ieder geval even weten dat het nu niet meer uitkomt, maar dat je aan hem/haar denkt en dat je er zo op terugkomt. Zo voorkom je problemen en is iedereen blij.

Stilte in relatie

Stilte in een relatie is één van de dingen die in de communicatie tussen mensen vaak verkeerd wordt begrepen. Om problemen te voorkomen is het belangrijk om toch met elkaar te communiceren, zodat misverstanden worden voorkomen.

Bron Margriet (Tekst: Chantal Anthonio) | Beeld: iStock