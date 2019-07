Stop met zoeken: een algoritme kiest namelijk een betere partner dan jijzelf

Kunnen we dan echt niks meer zelf? Naarmate de technologie slimmer wordt, komen er steeds meer zaken die een robot, of een algoritme beter kan dan wijzelf. Zo ook het zoeken van een juiste partner.

Socioloog Elizabeth Brunch maakte aan de hand van een datingsite inzichtelijk hoe mensen hun partner zoeken. Zij concludeerde dat algoritmes hier beter in zijn mits er genoeg variabelen zijn om te matchen. Dat de kans om iemand te ontmoeten groter is dan in real live, is natuurlijk niet zo vreemd: online is de poel veel groter.

Net aantrekkelijker dan wijzelf

Dat algoritmes beter kunnen kiezen is ook te wijten aan dat mensen geneigd zijn om op basis van bepaalde voorkeuren te kiezen die bij een uiteindelijke partner helemaal niet doorslaggevend hoeven te zijn. Het is dus zonde dat we ze daar bij voorbaat wel al op afwijzen. Brunch ontdekte namelijk ook het volgende:

“Mensen mikken naar boven. Ze zoeken contact met mensen die gemiddeld 25 procent aantrekkelijker zijn dan zijzelf. Vrouwen zijn voor mannen aantrekkelijker naarmate ze jonger zijn. Voor vrouwen speelt de leeftijd van de man dan weer geen rol, ze willen een partner met een zo hoog mogelijk diploma. Mannen kijken veel minder naar de opleiding van de partner.”

Bron: welingelichtekringen.nl | Beeld: Unsplash