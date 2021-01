Zó maak jij gegarandeerd een succes van je sexy wandeldate

Daten in tijden van corona is allesbehalve makkelijk – zo zit er voorlopig geen bezoekje naar het café, bioscoop of pretpark in. Máár wat kan je dan wel met je lover? Wandelen, dus. Saai? Welnee.

Super romantic en met déze tips gegarandeerd een succes. Trek die wandelschoenen maar uit de kast, want jij wilt vandaag nog het park in.

First things first

Ga je binnenkort op wandeldate met je lover? Super leuk, maar wat doe je in hemelsnaam aan met zo’n date? We hoeven je vast niet te vertellen hoe belangrijk die eerste indruk is, want niet alleen wij vrouwen scannen iemand van ‘onder naar boven’, ook mannen doen dit! Maar no panic, met déze tips rock jij je wandeldate.

Kleding

Ga voor lekker zittende kleding. Niets is zo vervelend als een jurkje of shirtje dat niet fijn zit. En bovendien zit je met een casual look altijd safe, maar het mag best iets extra’s hebben. Je doet tenslotte altijd nét iets meer je best tijdens een date en je mag echt wel laten zien wat je in huis hebt. Glittertopje, blouse, een blazer- you name it.

Let ook op het soort materiaal van je kleding. Bedenk van te voren goed in wat voor kleding jij het snelst gaat zweten (satijn!) en laat deze items dan ook lekker in je kast. Ga bijvoorbeeld voor lace, het is sexy én elegant. Met een jasje zit je ook altijd goed! Dit is namelijk heel handig als je het warm krijgt of als je later nog bij hem thuis op de bank ploft voor een gezellig drankje.

Leuke jas, sjaal, muts

Draag over je kleding een warme jas met een leuk printje en voeg daarbij een leuke sjaal of muts toe. Een bezoek aan het café zit er voorlopig niet in, dus dit moment moet jij pakken om alles van jezelf te laten zien. Houd je dan ook niet in om die leuke tijgerjas aan te trekken – zo komt hij er alleen maar achter hoe leuk jij bent. En bovendien, wie houdt er nou niet van een printje? Als jij je fijn voelt in je kleding, straal je zelfverzekerdheid uit. En laat een man dat nou nét aantrekkelijk vinden 😉

Schoenen

Naast je outfit, zijn ook schoenen ontzettend belangrijk! Ze maken tenslotte je look helemaal af. Maar helaas, is niet elke schoen geschikt voor een wandeldate. Zo is het geen goed idee om de show te stelen met killer heels… Ook nieuwe schoenen zijn een no go. Want hé, blaren en pijnlijke voeten wil je voorkomen op die éérste date. Draag daarom comfy schoenen en poets ze nog even extra. Zo kun jij uren lopen met je lover- zonder die pijnlijke voeten.

Parfum en make-up

Een béétje parfum is lekker maar we willen niet dat je lover zowat stikt van jouw parfumlucht. Spray daarom niet te fanatiek in de rondte. Hetzelfde geldt voor je make-up. Ga niet als een poederdoos naar je afspraakje, houd het naturel. Dat vinden mannen vaak het mooiste én het is ook nog eens de trend van anno 2021! Last but not least: draag mooie lingerie. En nee, wij promoten hiermee niet dat je meteen uit de kleren moet op je first date! Maar uit onderzoek blijkt dat een mooi lingerie setje zorgt voor een juiste dosis confidence. Enjoy ladies!

Koffietje voor onderweg

Gaan jij en je lover eindelijk op wandeldate? Zorg er dan voor dat je goed bent voorbereid. Weet wat je je lover wilt vragen en neem iets lekkers mee. Verras hem of haar met een lekker koffietje of een flesje wijn. Met een lekker taartje of zelfgemaakt koekje. Succes gegarandeerd! En niet geheel onbelangrijk – je laat jezelf meteen van de goede en zorgzame kant zien 😉

