Deze superhelden werden het meest gezocht op Pornhub

Superhelden en porno, het blijkt een geliefde combinatie. Ook dit jaar maakt Pornhub de populairste zoektermen bekend en wat blijkt? Seks met The Avengers staat bovenaan het lijstje.

Ieder jaar maakt Pornhub de populairste zoektermen bekend. En onze vrienden van Cinemablend gingen er eens goed voor zitten. Zij ontdekten al snel dat superhelden niet alleen maar populair zijn in de bios. Sterker nog, de top vijf van filmpersonages waarnaar gezocht werd op de sekssite bestaat volledig uit superhelden. De ranglijst ziet er dan ook als volgt uit:

1. The Avengers 2. Harley Quinn 3. Teen Titans 4. The Incredibles 5. Captain Marvel

Legaal

Gezien het succes van The Avengers: Endgame is de koppositie voor Earth’s Mightiest Heroes niet verrassend. Bijzonder is wel dat Harley Quinn op een solide tweede plaats staat. Zij was voor het laatst in 2016 te zien in de bios (hoewel deze charmante superschurk volgend jaar wel te zien is in Birds of Prey). Aan Teen Titans en The Incredibles zullen we maar niet al te veel woorden vuil maken, want dat klinkt allemaal niet heel legaal. We kijken in ieder geval nu al uit naar de virtuele catfight tussen Wonder Woman en Black Widow volgend jaar rond deze tijd. Het zal de spandex wel zijn…

Lees ook:

Pornogigant maakt opnieuw indruk met maatschappelijk verantwoorde pornofilm