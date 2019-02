Swipen maar: op dit tijdstip is de kans op een Tinder-match het grootst

Je hangt al een tijdje rond op Tinder en swipet wat af, maar er een succesvolle date uitslepen? Ho maar. Niet alleen een mooie profielfoto is belangrijk, maar ook de tijd waarop je aan het swipen slaat speelt een rol. Gelukkig weten wij wanneer je de grootste kans hebt op een potentiële liefdeskandidaat.

Tinder heeft The Year in Swipe gepresenteerd, een samenvatting van het afgelopen jaar. Onderzoekers bij Tinder hebben de gebruikersactiviteit van het afgelopen jaar bekeken en voor het eerst de drukste maand, dag en tijd bekendgemaakt. En wat blijkt? We tinderen ons allemaal suf tussen 18.00 en 21.00 uur. Volgens Tinder staan mensen aan het begin van het jaar meer open voor nieuwe ervaringen. Ze zien het als een frisse start en zijn bereid harder te werken om hun doelen te bereiken. En een van die doelen kan dus zijn: het vinden van een partner.

De wetenschap liegt er niet om: we zijn hopeloos op zoek naar liefde en aandacht op maandagavond. Na alle hectiek van de eerste werkdag na het weekend is er kennelijk niets fijners dan door honderden tinderprofielen swipen.

