Sylvia heeft een relatie met haar ex-baas: ‘Hij was zo níet mijn droomman. Maar de sex was geweldig’

Sylvia (36) heeft een spetterend liefdesleven.

“Twaalf jaar geleden was ik Henry’s secretaresse. Hij, dertien jaar ouder dan ik, had het gemaakt als advocaat en woonde samen in een eengezinswoning. Ik had nog een kamer in een studentenhuis, was zoekende, op alle fronten. Hem zag ik als oude man. In pak, met stropdas. Ik haatte pakken en stropdassen. Toen ik ontslag nam, was Henry ziedend.

Mijn droom om schrijfster te worden was een illusie, gedoemd te mislukken, vertelde hij me theatraal. Trots meldde ik hem jaren later, toen ik hem per toeval tegenkwam in een supermarkt, dat het wél gelukt was. Dat hij zei dat hij trots op me was, streelde me. Ik werd er rood van, waarna ook hij begon te blozen.

Op nieuwjaarsnacht 2015 troffen we elkaar opnieuw. Deze keer droeg Henry een spijkerbroek en leren jack. Het was vijf uur ’s ochtends, drank was er in overvloed. Hij bleek single, net als ik. Zijn voorstel om bij hem thuis champagne te gaan drinken, kwam volslagen uit de lucht vallen. Van schrik haastte ik me naar het toilet, helemaal in de war. Ach, dacht ik toen. Ik had een vervelende kerst achter de rug. Een decembermaand om direct uit te wissen. Als ik dit jaar nu eens zo idioot mogelijk begon, met een onenightstand met mijn ex-baas, dan kon het niet erger worden.

‘Hij was zo níet mijn droomman. Maar de sex was geweldig’

Ik stuurde hem vooruit en volgde tien minuten later. Hij was net naar buiten gelopen om te kijken of ik zijn huis wel kon vinden. Nog voordat mijn fiets op slot stond, duwde ik mijn lippen op zijn mond. Die nacht was ík de baas. Ik genoot ervan onverschrokken te zijn, drukte zijn armen hard op de grond, spoot champagne in straaltjes in zijn gezicht. Bij het vertrek vergat ik mijn beha, expres. Hij sms’te me twee dagen later. ‘Halen of brengen?’

Zo begon het. Toch heb ik nog maanden getwijfeld. Omdat Henry ouder was. Omdat ik vroeger nooit iets in hem zag, hem eigenlijk niet eens echt aardig had gevonden. Ik moest wel in een verstandsverbijstering verkeren, toch? Hij was zo níet mijn droomman. Maar de sex was geweldig. Eigenlijk was het vooral dat, wist ik, wat me telkens liet terugkomen.

Er was een onweerstaanbare aantrekkingskracht omdat het ergens zo verboden voelde, en we allebei alles uit de kast haalden om de ander te verleiden, te verrassen, te choqueren haast. Zo stuurden we elkaar opdrachten, met prachtig geformuleerde berichten; mijn oude baas bleek heel wat meer te kunnen dan doodsaaie juridische brieven dicteren.

Pas na een paar maanden waagden we ons samen op straat. Verlegen, giechelend. Maar het wende. Híj wende. Nu zijn we al ruim een jaar samen. Ik verzet me niet meer, we hebben het ontzettend leuk samen. Het is bizar dat hij al zo lang binnen handbereik was, maar ik het niet door had. Hij evenmin trouwens, hij is net zo verbaasd als ik. ‘Dat jij zó leuk bent, ik had geen idee,’ zegt hij nog vaak.”