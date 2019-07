No more taboo(b): Instagramaccount test op kunstzinnige wijze wanneer tepels geweerd worden

Het is al jaren een eeuwige strijd op Instagram. Want waar de mannentepel gewoon rustig mag worden gedeeld, zie je bij een klein beetje tepel van een vrouw je foto zo van het platform verdwijnen. Maak daarom kennis met Taboob.

De regel op Instagram is ‘geen expliciet naakt’. Toch trekken ze deze norm dus anders door voor mannen dan voor vrouwen. Onder het mom ‘Free the nipple’ wil het kunstproject testen wanneer Instagram een borst nu als een borst ziet.

Trigger

Ze verklaren: ‘Het algoritme van Instagram is zo ontworpen dat het elke vrouwelijke borst blokkeert. Maar wat is de trigger? Is een borst nog steeds een borst als de tepel vervormd wordt tot de neus van Pinokkio? Als die geplet wordt tussen een sandwich? Of als die bedekt wordt onder een laagje ijs?’ Een goede reden om dat eens uit te gaan proberen.

Waar ligt de grens?

Om te kijken waar de grens ligt van Instagram, slingerden ze wel 75 foto’s online. Door ze te nummeren kan goed bijgehouden worden wat wél en wat niet geblokkeerd wordt. En zo te zien hebben al heel wat prachtige plaatjes het helaas niet overleefd. Deze gemist? No worries. Je kunt alle kunstzinnige tepels later ook nog bekijken in een expositie in de Ingrid Deuss Gallery in Antwerpen.

Bron: HLN | Beeld: Instagram, iStock