Tamara: ‘Ik ga liever naar erotische feesten dan de datingscene in’

In de rubriek Poezenalbum deelt elke week een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Tamara is 37 jaar oud en werkt als managementassistent. Ze is single sinds 2017 na een huwelijk van 5,5 jaar. Ze heeft met bijna 100 mensen het bed gedeeld waarvan ze er met drie een relatie had. Tamara noemt haar geslachtsdeel mijn flamoes.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Gelukzalig. Afgelopen weekend is ze weer flink onder handen genomen, dus ze heeft niets te klagen. Ik date met een man die net zo open-minded is als ik, waardoor de seks extra lekker is. Hij is in voor alle standjes en plekken, en komt ook uit het swingerswereldje. Enige nadeel is dat hij tweeënhalf uur bij me vandaan woont en dat we elkaar niet vaak kunnen zien. Maar áls we elkaar zien, maken we de verloren tijd meer dan goed.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Ik ben ruim een halfjaar single en ik ben heel blij met mijn keuze om alleen door te gaan. Eerder deed ik het één à twee keer per week met vaste scharrels. Maar nu ik aan het daten ben, heb ik gemiddeld om het weekend seks. Dat is soms wel frustrerend. Ik heb een behoorlijk hoog libido, het liefst zou ik elke dag seks hebben. Gelukkig zijn daar vibrators voor uitgevonden, dus die trek ik geregeld uit de la. De datingscene vind ik helemaal niks, vooral dankzij apps als Tinder. Het is allemaal zo leeg en afstandelijk en de gesprekken lopen negen van de tien keer uit op niets. Ik ga liever naar erotische feesten om daar nieuwe mensen te leren kennen. Eerst met mijn ex en nu ik single ben, ga ik er alleen naar toe. De sfeer is daar zo anders dan in het normale uitgaansleven. Je wordt in je waarde gelaten en iedereen denkt hetzelfde als jij. Niks moet en wat je niet wilt, gebeurt niet. Op dit moment ben ik niet op zoek naar een relatie, ook al date ik wel met een vast iemand. We denken er hetzelfde over: we zien wel hoe het loopt en of het iets kan worden. Binnenkort gaan we voor het eerst samen naar een erotisch feest. Een kinderwens heb ik

trouwens nooit gehad, mijn vrijheid is me te veel waard.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Zo’n drie keer per week met een vibrator. Het fijnst vind ik het om echt seks te hebben en verwend te worden door een man.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Nergens voor, het licht moet zeker aan. Ik wil de man met wie ik seks heb kunnen aankijken en ik wil zijn gezicht zien als hij geniet van mijn lichaam. Daar werk ik namelijk keihard voor door vijf keer per week krachttraining en twee keer per week cardio te doen. Nu ben ik heel blij met mijn uiterlijk, maar dat was in de puberteit wel anders. Toen was ik vier confectiematen zwaarder en schaamde ik me enorm. Het mooist aan mezelf vind ik mijn lange, volle haar. En mijn billen, omdat ze mooi rond zijn.’

Ben je monogaam in een relatie?

‘Ik geloof niet in monogamie. Mijn ex dacht er gelukkig hetzelfde over. We gingen samen naar erotische feesten en stonden op een swingerswebsite. Daar leerden we stellen kennen met wie we dan op een feest of thuis afspraken. Mijn vriend en ik hadden daar geen afspraken over gemaakt, de enige regel was dat we het samen deden. We konden zelf bepalen hoe ver we met iemand wilden gaan, maar wel altijd in dezelfde ruimte. Jaloers werd ik nooit: ik vond het juist lekker om hem te zien genieten.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Door het swingersleven en als single heb ik al genoeg meegemaakt, maar op mijn verlanglijstje staat nog wel een trio met twee mannen. Dat lijkt me heerlijk. Verder ben ik overal voor in, je moet alles in het leven een keer hebben geprobeerd, toch?’

