Tatum in bed met Joseph Klibansky: ‘Uiterlijk is voor mij echt wel belangrijk’

Dat het nog van interviewen kwam, is een wonder, want zodra Tatum naast kunstenaar Joseph Klibansky kroop, was ze verloren. ‘Het mag best een beetje geil klinken, toch?’

Tekst: Tatum Dagelet | Video: Sanne Bakker

Twee neukende schildpadden met feesthoedjes op, vliegende spermacellen, een bronzen teddybeer met een piemel: elk kunstwerk van Joseph Klibansky is imponerend. Net als de kunstenaar zelf, wat is Joseph goed gelukt, zeg. Ik lig met rode oortjes naast hem in bed. De combinatie van een paar groene kijkers, een dosis positieve energie en een enorm sexy stem maakt hem de overtreffende trap van woest aantrekkelijk.

Op een dag begon je met kunst…

‘Ik was 21 en studeerde marketing en communicatie. Een vriend van mij had een art gallery en ik dacht: hier heb ik wel wat aan toe te voegen. Ik werkte destijds als barman en van dat geld kocht ik een computer en een digitale camera. De foto’s die ik schoot, bewerkte ik in Photoshop. Daarvan maakte ik collages die ik printte op doek, om er vervolgens overheen te schilderen. De eerste doeken verkocht ik tijdens een kleine expositie die ik organiseerde in een tuin van iemand. Mijn ouders waren heel supportive, dat hielp enorm. Mijn moeder was puur enthousiast en mijn vader die van oorsprong fotograaf is, keek mee vanuit professioneel oogpunt.’

Inmiddels ben je megasuccesvol. Droomde je hier als kind al van?

‘Dat kwam pas toen ik er ermee begon. Maar vanaf dag één zei ik: hier word ik de beste in. Zodra ik me ergens in vastbijt, wil ik daar de beste in zijn. Wij worden de grootsten.’

‘Wij’ is het familiebedrijf, dat werkt dus goed?

‘Het is het beste ever. Onze neuzen staan allemaal dezelfde kant op. We zijn een team, ieder heeft een eigen taak en inmiddels hebben we dertig man personeel.’

Is het als familie ook nog gezellig met elkaar?

‘Supergezellig! Iedereen is hecht met elkaar en de kinderen – mijn broer en zijn vrouw Susanna hebben er twee – zijn álles voor ons. We willen een huis laten bouwen en daar met z’n allen wonen.’

