Tatum in bed met Kaj Gorgels: ‘Seks is het leukste wat er is’

Gewapend met een lijst intellectuele vragen stapt Tatum het bed in met Kaj Gorgels (28). Want echt niet dat ze het met de YouTuber en presentator alleen maar over seks gaat hebben…

Tekst: Tatum Dagelet | Beeld: Liz van Campenhout | Met dank aan: Room Mate Bruno Hotel Rotterdam

In een kamer met uitzicht op de Erasmusbrug lig ik in bed met dé hottie van medialand. Want als iemands carrière als een speer gaat, is het die van Kaj Gorgels wel. En terecht. Met zijn cynische humor, goudeerlijke mening en zijn tomeloze energie spat hij van het scherm af. Kaj is duidelijk een heerlijk gevalletje what you see is what you get.

Waarom ben jij jij?

‘Waarom ben ik ik? Kun je deze vraag verder toelichten of moet ik het hiermee doen?’

Dit is een diepzinnige vraag, anders gaan we het alleen maar over seks hebben. Je bent best plat, toch?

‘Mensen verwarren dat met directheid. Dat is typerend voor Rotterdammers, hè: wij zijn heel direct. We kunnen alles tegen elkaar zeggen, zonder dat de ander zich meteen gekwetst voelt. Jij zou hier in Rotterdam ook best kunnen aarden, denk ik.’

Zijn Rotterdamse mannen ook direct in bed? Slaan ze het voorspel over?

‘Geen idee wat andere Rotterdamse mannen in bed doen, dat wil ik ook niet weten. Maar bij mij in de slaapkamer kan het alle kanten opgaan: het is net een toverdoos die je uitpakt. Ik ben wel van het voorspel. Beffen vind ik leuk om te doen, mannen die beffen overslaan of dat niet leuk vinden, heb ik nooit gesnapt.’

Je bent eerder een gever dan een nemer?

‘Ik kan heel lang geven, maar na een uur verwacht ik ook wat te ontvangen. Ik ben niet zozeer van de vluggertjes of bezig om zo snel mogelijk klaar te komen, ik wil er altijd een feestje van maken.’

We hebben het nu al over seks…

‘Je vraagt ernaar, Tatum. Je vindt het een heerlijk onderwerp om over te praten, toch?’

Wanneer lag je voor ’t laatst met een vrouw in bed?

‘Vanochtend.’

Met je verkering?

‘Ik heb geen verkering. Een scharrel kan ik haar ook niet meer noemen, omdat we elkaar regelmatig zien. Drie jaar heb ik als een vrijgezel geleefd: het was lang leve de lol, van de ene naar de andere onenightstand. Daar heb ik echt van genoten, maar inmiddels ben ik een beetje klaar met die oppervlakkige contacten. Qua seks zijn onenightstands vaak helemaal niet zo fantastisch. Hoe beter je iemand kent, hoe beter de seks. Toch heb ik de stap om een relatie aan te gaan nog niet echt gezet. Ik ben gesteld op mijn vrijheid en ik vind het fijn dat ik alles kan doen zonder dat ik verantwoording hoef af te leggen.’