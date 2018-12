Tatum in bed met Thomas Berge: ‘Ik wil wel de leading guy zijn’

Dat er achter zijn brave hoofd een bad boy schuilt, wist Tatum al lang. Laat dat nou precies de reden zijn dan ze dolgraag een keer met zanger Thomas Berge (28) het bed in wilde duiken.

Tekst: Tatum Dagelet | Beeld: Jesaja Hizkia | Met dank aan: The Hendrick’s Hotel

Kleine jongetjes worden groot. Het schattige blonde volkszangertje is getransformeerd in een stoere vent en zet zijn bekendheid in voor een betere wereld. Vandaag lijk ík wel het goede doel: hij neemt mijn jas aan, stelt af en toe – vol interesse – een wedervraag en houdt de hotelkamerdeur voor me open. We voelen ons direct thuis in de stijlvolle kamer en mijn fantasie slaat alweer op hol.

Dit is echt zo’n romantische we-gaan-de-liefde-bedrijven-kamer…

‘Wanneer heb jij voor ’t laatst de liefde bedreven?’

Oeh, dat is een tijd geleden. Jij?

‘Dat is ook echt een tijd terug.’

Je hebt momenteel geen vriendin?

‘Ik zit… in the middle of things. Laat ik het zo zeggen: soms ontmoet je iemand in je leven met wie je zó’n sterke connectie voelt dat het heel moeilijk is om los te laten.’

Waarom zou je het moeten loslaten als die sterke connectie er is?

‘Omdat we nog niet weten welke kant we op willen. Of we ervoor gaan of niet. Ik vind het te persoonlijk om daar nu dieper op in te gaan. Dat is echt iets van mezelf.’

Is het de knipperlichtrelatie die je twee jaar had (met zangeres Cassidy Roeks, red)? Zit je daar nog steeds in?

‘Ja, en ik weet dat ik op een gegeven moment een beslissing moet nemen. Dat ben ik aan het uitvogelen, in die fase zit ik nu. Voor haar geldt precies hetzelfde.’

Een soort twilight zone dus. Maar ben je nou beschikbaar of niet, Thomas?

‘Ik ben absoluut níet beschikbaar. Momenteel wil en kan ik dat niet zijn voor iemand anders, omdat ik dus met haar in die twilight zone zit. En zeg maar Chiel, hoor.’