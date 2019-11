5 tekenen dat je niet ready bent voor een relatie

Een relatie hebben, iedereen wil het of verlangt ernaar. Juíst in de koudere maanden én als kerst voor de deur staat (en er meermaals wordt vraagt wanneer jij nou ‘es een vriendje meeneemt naar jullie familie kerstdiner). Hoe kut dat ‘confronterende moment’ ook is, het is niet altijd het juiste moment om aan een relatie te beginnen. Loop het onderstaande lijstje af met vijf tekenen die zeggen dat je er NIET klaar voor bent, and find out.

Je bent nog niet over je ex heen

Je praat nog over hem, denkt nog aan hem of – nog erger – je checkt nog zijn socials. Verrassing, je bent nog niet over hem (of haar) heen. Ook al zeg je van wel. Het verdriet van die breuk kan ervoor zorgen dat je moeilijk vooruitkomt, maar het kan ook het vertrouwen van iemand en het opbouwen van intimiteit belemmeren. Het is nu eerst zaak dat je dat verdriet een plekje gaat geven. En je ex vergeet!

Je wil niet veranderen

Een relatie is geven en nemen. Relaties vergen enige mate van werk, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. En kosten tijd! Dus denk na over je verliefdheid en vraag jezelf af of je bereid bent om misschien wat dingen, denk aan: je party-gedrag of reisgedrag, in je leven te veranderen voor deze persoon.

De mensen die je leuk vindt zijn niet geïnteresseerd

Voor de online daters onder ons, als je telkens naar rechts swipet bij mensen die alleen een avondje willen Netflixen en chillen, dan ben je waarschijnlijk niet op zoek naar een serieuse relatie. Als je écht een relatie wil, dan zou je iemand ‘zoeken’ die in meer geïnteresseerd is dan alleen een hook up.

Je bent eenzaam of verveeld…

…en denkt dat een relatie dit kan verhelpen. Als je het zat bent om alleen te zijn, bestempeld te worden als de eeuwige vrijgezel en je geen tijd hebt voor een hond (plus: allergisch bent voor een kat), moet je jezelf eerst afvragen of je wel écht een relatie wil. Geluk begint bij jezelf!

Je hebt het gevoel dat je een relatie nodig hebt…

…omdat iedereen er een heeft. Zelfs je nichtje van 12! Nou en. In jouw geval: good things take time, zullen we maar zeggen.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: Stock