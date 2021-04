Het is vaak moeilijk om onder ogen te komen, maar soms is je relatie gewoon niet goed voor je. En soms heb je het niet eens door. Liegen, extreme jaloezie, excuses, het zijn allemaal tekenen dat je relatie toxic is en dat het misschien beter is er een punt achter te zetten.

1. Je partner geeft niks om je gevoelens

Het wordt ook wel gaslighting genoemd: je partner haalt je over anders te denken over een situatie en doet alsof jij gek bent als jij je ergens niet prettig bij voelt. Misschien heb je de opmerking ‘doe niet zo emotioneel’ wel eens gehoord.

2. Het is altijd jouw schuld

Je partner vindt dat alles wat fout gaat jouw schuld is, ook al doen ze zelf iets fout. Hoe erg je ook in discussie gaat, ze zullen nooit toegeven en de schuld op zich nemen.

3. Je partner houdt je in isolatie

Je mag nooit weg zonder de ander. Als je een afspraak maakt met familie en vrienden en ze mogen niet mee, moet jij ook thuis blijven.

4. Altijd het slachtoffer spelen

Elke keer dat jij aangeeft dat je iets wat ze deden niet leuk vindt, gaan ze net zo lang door met discussiëren tot je partner het slachtoffer in de situatie wordt. Zo lijkt het altijd alsof jij de boosdoener bent.

Lees ook:

Er is een perfect leeftijdsverschil in een relatie en het is veel minder dan je zou denken

5. Je bent altijd gestresst of angstig

Als je in een hele ongezonde relatie zit, is je lichaam altijd alert voor eventueel gevaar. Hierdoor zul je oververmoeid raken, je altijd angstig voelen en gestresst zijn.

6. Geheimen voor familie en vrienden

Je vertelt niet aan je vrienden en familie dat jullie weer eens ruzie hebben gehad of verdraait de details als je over je partner vertelt zodat ze niet weten hoe ze echt zijn.

7. Excuses verzinnen

Elke keer als je partner iets belangrijks vergeet of iets vervelends zegt, verzin je een excuus. ‘Ze meenden het vast niet zo’ of ‘Het is vast druk op hun werk’ zijn dingen die je jezelf vaak hoort denken.

8. Je partner bepaalt

Een te sexy foto op Instagram geplaatst of je outfit is too much? Je partner wil iets te zeggen hebben in alles wat jij doet.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Beautify | Beeld: Getty