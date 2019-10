Nu effe niet: één op de tien jongemannen kijkt op telefoon tijdens seks

Een goed potje seks, dat staat toch gelijk aan de ultieme quality time? Nou, eigenlijk niet. Want ook dan zijn we bang om iets te missen. Eén op de tien mannen tussen de 25 en 34 jaar zou zelfs de telefoon checken tíjdens de seks bij een oproep, een pushbericht of simpelweg om te checken hoe laat het is.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Multiscope uitvoerde voor internetvergelijk.nl. Voor het onderzoek werden zowel mannen als vrouwen ondervraagd. Van de ruim duizend deelnemers gaf 1,6 prcent toe – tijdens de seks – wel eens op hun mobiel te kijken. Ruim de helft (56,4%) houdt die optie in ieder geval in leven door (bewust) hun telefoon aan te laten.

Quality tigers

Veel minder mensen (42%) zetten de smartphone juist bewust uit om de volle aandacht voor hun (bed-)partner te hebben. Zij zijn de échte tijgers in bed – en in quality time.

It’s men, not women

Van alle mensen die hun telefoon in de gaten houden tijdens de daad is het merendeel man. Sterker nog: een overtuigend percentage van 87,5 procent. Kijkend naar de groep mensen die de telefoon aan laat staan is geen groot verschil te zien tussen mannen en vrouwen.

Maar wat hoop je te zien op je telefoon als je die tijdens de seks checkt? Nou, wie er belt, volgens een derde van de ondervraagden. Een zesde van de respondenten gaf aan alleen even naar de tijd te kijken. En nog eens een zesde was geïnteresseerd in een pushbericht dat binnen kwam.