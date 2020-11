Telefoonseks populairder dan ooit door corona (en zo pak je ’t aan)

We mogen allemaal wat minder face to face contact hebben met elkaar in deze duffe coronatijden en dat vraagt om creatief omdenken. Hoe je je dateleven spannend houdt in deze tijd? Door samen te seksen via de telefoon, dus.

Het coronavirus houdt ons al voor een langere tijd in zijn greep, maar je needs hoeven daar niet onder te lijden. Want telefoonseks is dé oplossing om de heat tussen jullie te behouden. En zo pak je het het beste aan.

Voorspel

Ook al zijn jullie niet fysiek bij elkaar, het voorspel mag je niet skippen. Bouw de spanning daarom op. Stuur bijvoorbeeld een spannend berichtje of een foto van je sexy lingerie en de heat is on!

Geluid maken, duhh

Bij telefoonseks kun je elkaar niet zien – of je moet Facetimen – maar natuurlijk wel horen. Hou je dus ook niet in. Maak geluid en laat je partner genieten van jouw gekreun. Al neem je het op in een voicememo van een paar seconden: doe het en tease. Dit kan voor veel opwinding zorgen bij jou, maar ook zéker bij je partner. En maak ook gebruik van dirty talk, niks is zo sexy als jij de stem van je partner hoort terwijl jij (bijna) de finish overgaat.

Doe het rustig aan

Een vluggertje is niet heel geschikt voor de telefoon. Doe daarom rustig aan en neem de tijd. Begin bijvoorbeeld met elkaar te vertellen wat jullie aan hebben of waar jullie zijn, bij de eerste kop koffie van de dag. Zeg dat je zin hebt in hem of haar en ga daar lekker op door. Juist op een andere plek zijn – buiten de slaapkamer – kan voor veel opwinding zorgen. Je maakt de ander geil terwijl jij ‘braaf’ op kantoor zit. Maar jullie kunnen ook variatie inbrengen door met seksspeeltjes te experimenteren. Zo zorgen de geluiden van een trillende vibrator voor een lekkere boost als jullie bijna op het hoogtepunt zijn.

Comfortabel

Als je niet wilt dat het één grote fiasco wordt, bespreek dan goed van tevoren af met je partner wat jullie beide prettig vinden. Wil je experimenteren met seksspeeltjes? Wil je met beeld of juist zonder beeld telefoonseks hebben? Want het moet zo comfortabel mogelijk zijn voor jullie beide. Ook kan je na afloop met elkaar even bespreken wat nou werkt en wat jullie fijn vonden. Vraag het gewoon: wil je videobellen? Dan weet je gelijk wat de ander het spannendst vindt. En verder: laat je lekker gaan. Het mag best een tandje erotisch zijn, zo via die digitale middelen. Zo wordt de volgende keer nóg een groter succes.

