Zó voorkom je dat jullie telefoonseks nogal ongemakkelijk wordt

De 1,5 meter samenleving maakt het niet bepaald makkelijk een spannend seksleven te onderhouden. Tinderdates zitten er nauwelijks in en met iemand mee naar huis gaan na een avondje stappen zal voorlopig ook niet meer gebeuren. Toch is er een oplossing: telefoonseks!

De meesten zullen er niet om staan te springen om dit uit te proberen. In films lijkt het toch altijd nét even mooier dan dat het allemaal is. In de realiteit kan het soms nogal behoorlijk awkward worden. Maar wij hebben een paar goede tips waardoor je telefoonseks niet ongemakkelijk zal worden.

Voorbereiding

Van tevoren is het handig om te bedenken wat je nou eigenlijk lekker vindt in bed. Je bent tijdens de telefoonseks natuurlijk zelf bezig met seksuele handelingen bij jezelf te doen. Maar als je partner ineens aan je vraagt: ‘wat zou je willen dat ik bij je deed als ik bij je was?’ en jij hebt geen antwoord op die vraag, dan wordt het ongemakkelijk. Bereid jezelf dus een beetje voor.

Details

Bij telefoonseks draait het om de details. Als je tegen je partner vertelt dat je hem wilt aftrekken, mogen daar best wat meer details bij. Vind je dat lastig? Bedenk een scène uit een film of een boek waar je stiekem wel opgewonden van raakt. Vertel je partner in alle geuren en kleuren waar je aangeraakt wilt worden, wat je wilt horen en wat hij moet doen. Hoe meer details, hoe beter de telefoonseks zal zijn.

Beelddenken

Van alleen maar tegen een telefoon praten krijgen we het niet bepaald warm. Misschien vind je het ook wel lastig om er op die manier opgewonden van te raken. Maar probeer de dingen die jij en je partner tegen elkaar vertellen eens te visualiseren in je hoofd. Een soort pornofilm in je gedachten, wordt het meteen al een heel stuk spannender.

Vergeet de romantiek niet

Dat je geen real life seks hebt, betekent niet dat het niet romantisch hoeft te zijn. Steek wat kaarsjes aan, dim het licht en trek een mooi lingeriesetje aan. Dit maakt het natuurlijk ook leuker als jij en je lief Facetime gebruiken of elkaar foto’s sturen.

Neem de tijd

De gemiddelde vrijpartij duurt maar vijf minuten. Maar voor telefoonseks is dat niet lang genoeg. Het duurt even voordat je dat punt heb bereikt dat jullie allebei ‘in the mood’ zijn. Neem de tijd om de details te bespreken. Stel je partner gerust en zorg dat hij of zij ook op zijn gemak is, dan gaat de rest helemaal vanzelf. En vergeet vooral niet, dat jullie alleen dingen doen waar jullie beide volledig achter staan en jullie je beide comfortabel bij voelen.

