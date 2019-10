Temptation’s Djamiah over stukgelopen ‘relatie’ met Damian: ‘In Nederland was het snel over’

Tijdens Temptation Island VIPS leek Djamiah tot over haar oren verliefd op Damian. Natuurlijk hield ze altijd in haar achterhoofd dat hij nog samen was met Shirley, maar zelfs toen dat op de klippen liep, kregen de twee geen relatie. Hoe zit dat?

De verleidster geeft tekst en uitleg op Instagram. ‘Ondanks mijn crush op hem in Temptation, was het in Nederland snel over’, begint ze haar verhaal. ‘Er was al iemand anders die mijn hart had. Ik kreeg wel de vrijheid om uit te zoeken wat ik wilde, maar ik wist het eigenlijk al lang.’

Nieuwe liefde

Djamiah is namelijk in de wolken met haar nieuwe/oude vlam, Boyd Vroom. Ze heeft met hem eerder een relatie gehad en nu zijn de twee dus weer bij elkaar. ‘Ik denk dat we het geen van beide nog verwacht hadden dat we opnieuw zo hard voor elkaar zouden vallen! Wat ons had kunnen breken, heeft ons sterker gemaakt dan ooit. De laatste maanden ben ik gaan beseffen dat je niet alleen mijn lover bent maar ook mijn beste vriend.’ Zoet!



Bron: Grazia | Beeld: Ben Zander – Raw Productions (RTL)