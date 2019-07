Euhm, wat: is de relatie tussen Fabrizio en verleidster Julia in scène gezet?

De geruchtenmolen draaide op volle toeren: Fabrizio werd steeds vaker gespot met verleidster Julia. Betekende dit het einde van Pom en Fab? Toch blijkt het een grote poppenkast te zijn.

Tenminste, als we de bronnen van Michella Kox moeten geloven. En meestal hebben die het wel bij het rechte eind. Want ja Fabrizio is inderdaad vaak samen met deze nieuwe blondine. Maar of het nu ook echt gezellig is, dat is te betwijfelen.

Ongemakkelijk

Want volgens deze ‘insider’ zaten ze samen te dineren in een restaurant, maar de ongemakkelijkheid tussen de twee spatte er vanaf. Nog opvallender: als je elkaar in het geheim gaat ontmoeten, ga je niet op een plek zitten waar je goed gespot kan worden toch? Nou, laten Fabrizio en Julia dat nu juist wél doen.

Pom pom pom

Sterker nog, de spierbundel was een paar weken daarvoor daar nog aan het dineren met Pommeline. Dat alles met de verleidster in scène is gezet om de views hoog te houden, lijkt dan ook steeds waarschijnlijker te worden. En dat niet alleen: ook is het koppel gewoon nog samen gezien in de auto én in dezelfde club. Moeten we toch maar wéér gewoon blijven kijken. Slim, RTL, slim.



Bron: Cosmpolitan | Beeld: RTL