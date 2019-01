Temptation Island 2019 is coming: dit is wat je wilt weten (alle nieuwtjes in een overzicht)

Met nog precies twee weken op de teller is de hysterie rondom het nieuwe seizoen van Temptation Island losgebarsten. De koppels zijn bekend, de (piepjonge) verleidsters zijn geïntroduceerd. Dat betekent ook dat de jacht op de laatste gossip & juice is geopend. Wij zetten de laatste nieuwtjes van Temptation Island 2019 voor je op een rij.

Donderdag 31 januari

Na de vrouwelijke verleiders zijn nu ook de mannelijke singles bekendgemaakt

Breed, breder, breedst: zo zou je de nieuwe toevoer van sexy mannelijke singles kunnen omschrijven. Benieuwd hoe ze er uitzien? Bekijk ze allemaal hier.

Een van de mannen lijkt sprekend op Ellie Lust

Michella Kox aka de grootste Temptation Island-fan van Nederland is natuurlijk volop bezig met haar research naar de kandidaten. Van een van de kandidaten, Heikki, heeft ze een oude foto toegestuurd gekregen. Heikki, die partner van Milou naar het eiland komt, lijkt het jongere broertje van Ellie Lust wel…

Update – woensdag 30 januari

Verleidster Tisha al drie keer gevraagd voor Temptation

Dat is ook wat. De 23-jarige Tisha Cyrus onthult aan de Belgische site Het Laatste Nieuws dat ze al sinds 2015 wordt gevraagd om mee te doen aan Temptation Island. ‘Toen was ik er nog te jong voor. Nu ben ik er helemaal klaar voor.’ Ehh, go Tisha?

Update – dinsdag 29 januari

Er is een Amerikaanse versie van Temptation Island nu te zien op Videoland

Ook in de United States of America zijn er koppels die de ultieme relatietest willen ondergaan. En ook bij deze versie zijn liefde, lust en drama gegarandeerd. De USA-versie zit een tikkie anders in elkaar dan de Nederlandse versie en ook de gemiddelde leeftijd is stukken hoger. Maakt het uit? Nee hoor, de sensatie blijft hetzelfde.

Verleidster Kimberly had zich eerst opgegeven als koppel

Samen met haar vriend had Kimberly zich opgegeven voor de ultieme relatie test. Een droom die uitkwam, want het koppel was al lang fan van het programma en wilde bovendien hun relatie testen. Maar na de inschrijving ging het bergafwaarts tussen Kimberly en haar vriend. De relatie ging uit en niet veel later werd Kim gebeld door de makers van het programma. Of ze niet als verleidster mee wilde doen? Kimberly – single and ready to mingle – twijfelde niet en zei ja. Meer weten over de breuk? Dat lees je hier.

Update – maandag 28 januari

Vandaag zijn de verleidsters bekendgemaakt én hebben we de eerste beelden weten te bemachtigen. Dit keer zijn het 8 knappe vrijgezelle dames die er alles aan zullen doen om het de mannen met een relatie moeilijk te maken. Wil je ze zien? Klik dan hier.

