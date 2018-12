Temptation Islands Herbert en Jolien stappen in het huwelijksbootje

Goed nieuws voor alle Temptation Island-fans: ex-deelnemers Herbert en Jolien gaan trouwen! Iedereen die het seizoen uit 2017 heeft gezien, weet dat het Joliens grote wens was om ooit met ‘haar Herbert’ in het huwelijksbootje te stappen, en die droom lijkt nu eindelijk werkelijkheid te worden. Herbert ging op één knie voor Jolien tijdens de kerstdagen, waarop zij natuurlijk volmondig ‘Ja’ antwoordde.

Herbert en Jolien gaan trouwen

Het koppel deelde het vrolijke nieuws op Instagram. In een video op het Instagram-account van Jolien kunnen we zien hoe Herbert haar ten huwelijk vraagt. Bij de video schreef Jolien: ‘Het mooiste kerstcadeau (na de geboorte van Emilio)… Ik heb JA gezegd!’

Happy family

Het Temptation Island-koppel heeft in het verleden nogal wat ups & downs gekend. Zo bleven zowel Herbert als Jolien niet trouw tijdens hun deelname aan Temptation Island. De liefde leek over te zijn aan het einde van het seizoen, maar de twee vonden elkaar al gauw weer terug. Nu lijkt het beter te gaan dan ooit tevoren, want naast het feit dat Herbert en Jolien binnenkort gaan trouwen, hebben ze dit jaar ook een baby mogen verwelkomen. Zo werden ze afgelopen november de trotse ouders van de kleine Emilio.

Beeld: RTL Temptation Island, Instagram