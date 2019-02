We zijn pas twee (voor Videoland-kijkers 3) afleveringen ver en toch zijn Roger en Laura al uitgeroepen tot het Tim en Debráááh-koppel van Temptation Island 2019. Hij straalt veel ongemak en schijnheiligheid uit, zij komt over als een bang muisje dat amper een woord durft te zeggen. Nu gooit de oudere broer van Roger wat extra olie op het kampvuur.

Secret temptation

De veertien jaar oudere halfbroer Jackson heeft sterke twijfels over de deelname van Roger. Hij wist überhaupt niet dat zijn broertje meedeed aan het programma. Pas toen Roger al terug was van het Eiland der Verleiding, hoorde Sugar – zoals de voormalig bokskampioen in België beter bekend staat – van het hete avontuur van zijn broertje.

‘Ik ga eerlijk zijn: had je mij op voorhand verteld dat je zou meedoen, ik had het jou afgeraden. Maar ik hoorde het pas toen je al terug was.’ Het was overigens niet zo dat Roger het niet wilde vertellen, maar hij moest zijn deelname geheimhouden van de makers van het programma.

Niet kraken, Roger!

Maar Jackson/Sugar windt er geen doekjes om: ‘Weet je, de Osei Bonsu’s… Wij zijn een speciaal ras. Als we iets willen, dan doen we het ook. Als je toch kraakt, dan ben je geen Osei Bonsu in mijn ogen. Ik hoop dus dat hij volhoudt.’ Dat zijn ferme woorden van de oudere broer. Verder totaal geen pressure, hè Roger.

Inmiddels vragen een hoop kijkers zich af waarom Roger en Laura eigenlijk meedoen aan de ultieme relatietest. Tegenover Het Laatste Nieuws legt Roger uit: ‘Die regeltjes van ons – dít mag niet als ik er niet bij ben, dát mag niet na een bepaald uur… Dat is eigenlijk niet normaal. Een relatie zou zonder die regeltjes moeten kunnen. En dat was dan ook ons voornemen.’

Wij zijn benieuwd!

