Dit seizoen van Temptation Island saai? Deze series stillen je honger naar sensatie

Hoewel er toch iets meer pit lijkt te komen in het vierde seizoen van Temptation Island kunnen we het niet ontkennen: dit is het saaiste seizoen ooit. Als echte liefhebbers van sensatie willen we natuurlijk zien dat de deelnemende koppels elkaar bedriegen, of erger: dat er Tim-en-Deborah-achtige taferelen ontstaan (hoe erg ook). Mocht Temptation Island je honger naar sensatie niet stillen, dan hebben we een aantal series op een rij gezet die dat wél doen. Kijk en huiver.

Oude seizoenen van Temptation Island

Misschien heb je ze allemaal al gezien, maar misschien ook niet! In 2016 werd er opnieuw leven geblazen in het RTL-programma en dat begon meteen goed. Zo is het eerste seizoen van Temptation Island er eentje om nooit te vergeten (met het veelbesproken koppel Marvin en Louise). Ook seizoen 2 was vrij heftig (met Niels en Rosanna voor het eerst in actie) en seizoen 3 natuurlijk (met onze Timtation). Het enige wat je nodig hebt is een abonnement op Videoland, want daarop zijn alle seizoenen gewoon te bekijken. Oh, en mocht je er geen genoeg krijgen, dan kun je meteen door met Temptation Island VIPS, Temptation Talk en Temptation Gossip.

Ex On The Beach

Dan hebben we nog zo’n heerlijk programma: Ex On The Beach Double Dutch. Inmiddels zijn ook hiervan een aantal seizoenen op tv geweest. Bekijk ze allemaal, want het ene seizoen is nog heftiger dan het andere. Alles gekeken? Dan heb je mooi geluk, want op 19 mei gaat het speciale Ex On The Beach All Stars-serie van start met de grootste herrieschoppers van afgelopen seizoenen.

Temptation Island USA

Eerder schreven we al dat de Amerikaanse versie van Temptation Island zeker de moeite waard is. In Amerika staat drama voorop én staat er meer op het spel. Zo zijn alle verleiders en verleidsters ook op zoek naar ware liefde, die ze natuurlijk proberen te vinden bij de koppels. Bekijk het seizoen nu op Videoland.

Love Island

Er lijkt maar geen einde te komen aan realityshows over liefde en bedrog, want ook Love Island is er zo eentje. Binnenkort start de Nederlandse versie (waarvoor je je nog kunt opgeven), maar in de tussentijd kun je zowel de Britse als de Australische versie van het programma aanzetten (die vind je op Videoland). Ook hier zijn de deelnemers op zoek naar de liefde – zal het ze lukken?

Back with the Ex

Goed nieuws voor iedereen die geen abonnement heeft op Videoland, want deze realityserie staat gewoon op Netflix. In Back with the Ex krijgen vier vrijgezellen de ultieme kans om een laatste kans te krijgen bij hun ex, of het verleden voorgoed te laten rusten. Minder ordi misschien, maar net zo goed om van te smullen.

