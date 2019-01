Ongeduldig? Je kunt nu alvast Temptation Island USA kijken

Met nog precies twee weken op de teller is de hysterie rondom het nieuwe seizoen van Temptation Island losgebarsten. De koppels zijn bekend, de (piepjonge) verleidsters zijn geïntroduceerd. Nu is het alleen nog wachten op de eerste aflevering aanstaande Valentijnsdag. Duurt het wachten jou te lang? Probeer dan de Amerikaanse versie, die vanaf nu te zien is op Videoland.

United States of Temptation

Want ook in de United States of America zijn er koppels die de ultieme relatietest willen ondergaan. Dus ook bij deze versie zijn liefde, lust, ienieminie string bikini’s, wasbordjes en drama gegarandeerd. Leuk feitje: bij Temptation Island USA ligt de gemiddelde leeftijd een stuk hoger dan de Nederlandse versie. Hier dus geen pubers die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan – Fabiola, we kijken naar jou. Nog een leuk feitje: de eerste drie seizoenen (2001, 2002, 2003) flopten op de Amerikaanse televisie. Hoe dan?

De eerste twee afleveringen van Temptation Island USA zijn nu te bekijken op Videoland. Iedere woensdag is de nieuwste aflevering beschikbaar.

