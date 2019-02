De temptation is groot: hebben deze verleiders een relatie?

Het doel van de verleiders op Temptation Island? De relaties van de koppels kapot maken. Toch lijken deze casanova’s steeds vaker voor de temptation te vallen van een van de andere verleid(st)ers.

Lizzy kennen we als de roodharige schone van wie Roger helemaal hotel de botel is tijdens de realityshow. Hoewel ze de bokser misschien (nog) niet voor zich heeft weten te winnen in de eerdere afleveringen, lijkt de verleidster na de opnames de liefde gevonden te hebben.

Gaetan

En wel bij niemand minder dan Gaetan. In hun Instagram Stories worden ze regelmatig samen gespot én dat gaat wel net iets verder dan gezellig een hapje eten buiten de deur. Zo is Lizzy te zien in de keuken van de verleider, waar ze een heerlijk maaltje voor hem heeft bereid. Hangt er dan écht liefde in de lucht bij Temptation Island?

Bron: Beautify | Beeld: RTL