Nog meer drama: dit element maakt dit seizoen van Temptation Island VIPS heftiger dan ooit

Donderdag is het moment daar: het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS gaat van start. Niet alleen zijn er meer verleiders dan ooit, ook is er nóg een element dat voor flinke opschudding gaat zorgen.

Vorig jaar waren er vuurpijlen die verraadden dat regels waren overtreden op het andere eiland. Die toevoeging zorgde al voor flink wat spanning bij de koppels. Maar dít seizoen belooft drama, drama en nog meer drama.

Meer beelden

Want waar normaal gezien de stellen hun partner alleen zagen bij het kampvuur – of vuurkamp, we’re looking at you Lisa – is er nu de mogelijkheid om extra beelden te zien. Oh, oh, als dat maar goed gaat. Want ook hier zien we wat invloeden uit Ex on the Beach en de Amerikaanse variant van Tempa: er is een tablet (of terror, oh nee).

Fotolijstje

Want waar den Tim nog heel onschuldig een fotolijstje van zijn Deborah op zijn nachtkastje had, verandert deze afbeelding dit seizoen in een ware hel. Het is namelijk een tablet waarop de koppels beelden van hun geliefde kunnen zien. Een geluid hieruit betekent dat jouw wederhelft op het andere eiland iets schokkends heeft gedaan. Aan jou de keuze of je de beelden ook wil zien of niet. Ook kan deze video maar twee keer afgespeeld worden. Damn. Het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS staat vanaf 27 juni op Videoland, dus houd maar alvast een gaatje vrij in je agenda.

Bron: Beautify | Beeld: RTL