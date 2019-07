Pardon: Thomas lijkt te verklappen dat seks onveilig moest tijdens Temptation VIPS

Dat er in dit seizoen van Temptation Island VIPS genoeg gaat gebeuren, staat vast. Sterker nog, Thomas lijkt in een nieuwe video te verklappen, dat bepaalde koppels volledig de mist ingaan. Toch onthult hij ook een nogal schokkend detail.

Want zegt hij hier nu tussen neus en lippen door dat er geen condooms aanwezig waren in de villa? Zelf had hij ze in ieder geval niet meegenomen, zo blijkt uit zijn antwoord: ‘Dat is een goede vraag, maar nee. Het is niet zo dat ik hier met Yasmine samen mijn koffer aan het inpakken was en dat we dachten: zullen we – voor het geval dat – ook maar een pakje condooms meenemen?’

Geen condooms

Nou ja goed, dat je ze als happy koppel niet inpakt is op zich logisch. Maar de makers van Temptation weten toch dat ze op z’n minst dan wat klaar moeten leggen? Herinner je je nog een Megan die iets zei over Joshua zijn formaat en een niet passende condoom: juist. Toen waren ze er dus wel. Volgens de YouTuber dit seizoen dus niet. ‘We hadden het er wel over van: wat nou als…? Maar daar hadden ze ze ook niet, dus mocht het zover komen, dan moest het wel onveilig.’ Vreemd, heel vreemd.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL